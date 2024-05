Καταδίκη Τραμπ: «Δεν εμπιστευόμαστε τη Δικαιοσύνη»

Έχουν περάσει μόνο μερικές ώρες από την καταδίκη του Ντόναλντ Τραμπ, πρώην προέδρου των ΗΠΑ και επιχειρηματία, για σεξουαλικό σκάνδαλο, κατά το οποίο αποσιώπησε τις σχέσεις του με την πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών, Στόρμι Ντάνιελς, μέσω της καταβολής χρηματικού ποσού. Πώς αντέδρασαν, όμως, οι Αμερικανοί ψηφοφόροι; Όσο και αν θα περίμενε κανείς να έχουν αναστατωθεί από την καταδίκη του Τραμπ, φαίνεται πως εκείνοι αισθάνονται περισσότερο προδομένοι από το σύστημα δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Ρεπορτάζ του αμερικανικού ειδησεογραφικού μέσου CNN παραθέτει μερικές απόψεις οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ, που δεν φαίνεται να έχουν αλλάξει τη στάση του απέναντί του. «Πρόκειται απλώς για κατάχρηση του συστήματος Δικαιοσύνης», δήλωσε ο Μπίλι Πιρς, ένας συνταξιούχος σύμβουλος και υποστηρικτής του Τραμπ στο Χάρτσβιλ της Νότιας Καρολίνας, λίγο αφότου ο πρώην πρόεδρος κρίθηκε ένοχος και για τις 34 κατηγορίες για παραποίηση επιχειρηματικών αρχείων στη δίκη του για τα χρήματα που πήρε από το Μανχάταν.

«Ο Μπάιντεν και οι Δημοκρατικοί δεν μπορούν να κερδίσουν τις εκλογές του 2024 στις δημοσκοπήσεις, οπότε χρησιμοποιούν τη δίωξη του Τραμπ για να προσπαθήσουν να τον κρατήσουν εκτός αξιώματος. Αυτή η ετυμηγορία δεν θα σταθεί στις εφέσεις», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας τους ψευδείς ισχυρισμούς του Τραμπ ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν βρίσκεται πίσω από τη δίωξη της Νέας Υόρκης. Όπως φαίνεται από την παραπάνω δήλωση, υπάρχει η πεποίθηση από ορισμένους οπαδούς του Ρεπουμπλικανού πρώην προέδρου, ότι η καταδίκη του αφορά σε πολιτική κίνηση υποκινούμενη από τους Δημοκρατικούς, μιας και η στροφή προς την άκρα δεξιά που βλέπουμε στην Ευρώπη απαντάται και στις ΗΠΑ και η συντηρητική, αντιμεταναστευτική ατζέντα του Τραμπ έχει επαναφέρει τη δημοτικότητά του τα τελευταία έτη. Μια άλλη υποστηρίκτρια του Τραμπ στο Νιου Χάμσαϊρ, η Ντέμπι Κατσάνος, έστειλε μήνυμα κατά τη διάρκεια των συσκέψεων των ενόρκων.

«Δεν βλέπω κανένα έγκλημα»

«Δεν βλέπω κανένα έγκλημα», είπε. «Σίγουρα σε επίπεδο κακουργήματος. Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν μπορώ να εμπιστευτώ το σύστημα Δικαιοσύνης όταν χρησιμοποιείται με πολιτικό τρόπο… Ναι, κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου, όταν παραβιάζεται ένας νόμος θα πρέπει να λογοδοτεί. Απλά δεν το βλέπω σε αυτή την περίπτωση», δήλωσε στο CNN. Ωστόσο, αυτή είναι μια άποψη που επικρατεί και ανάμεσα σε πολλούς επικριτές του Τραμπ, που ισχυρίζονται ότι τα στοιχεία δεν επαρκούσαν για να καταδικαστεί. Η μικρή αυτή επιρροή που θα είχε η καταδίκη στους ψηφοφόρους είχε φανεί, βέβαια, και από την πρόσφατη δημοσκόπηση Marist του PR/PBS NewsHour σε 1.261 Αμερικανούς ψηφοφόρους σύμφωνα με την οποία το 67% δεν θα άλλαζε την ψήφο του λόγω μίας απόφαση ενοχής του Τραμπ, ενώ μόνο το 7% απάντησε πως θα άλλαζε την απόφαση ψήφου του η πορεία της δίκης. Βέβαια, στην ίδια δημοσκόπηση φαίνεται πως μάλλον αυτό οφείλεται σε μια απογοήτευση προς τις μέχρι τώρα πολιτικές του Τζο Μπάιντεν, καθώς στην ερώτηση για το αν έχουν δυσαρεστηθεί από τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ ως τώρα, η πλειοψηφία (52%) απάντησε θετικά, ενώ μειοψηφικά το 42% δήλωσε πως έχει καλή άποψη για αυτόν, υποδηλώνοντας έτσι πως η ψήφος στους Ρεπουμπλικάνους μάλλον είναι μια «αντισυστημική» ψήφος και μια ένδειξη διαμαρτυρίας, μεταξύ άλλων.

Εν τω μεταξύ, υποστηρικτές του πρώην προέδρου εξοργισμένοι από την καταδίκη του γέμισαν ιστότοπους που πρόσκεινται στον Ρεπουμπλικάνο με εκκλήσεις για ταραχές, εξέγερση και βίαια αντίποινα. Αφού ο Τραμπ έγινε ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που έχει καταδικαστεί για έγκλημα, οι υποστηρικτές του απάντησαν με δεκάδες αναρτήσεις στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο παρακολούθησε τα σχόλια σε τρεις ιστότοπους που πρόσκεινται στον πρώην πρόεδρο: το Truth Social, το Patriots.win και το Gateway Pundit. Κάποιοι ζήτησαν να γίνουν επιθέσεις εναντίον των ενόρκων, την εκτέλεση του δικαστή Χουάν Μέρτσαν ή κάλεσαν σε εμφύλιο πόλεμο και ένοπλη εξέγερση. «Κάποιος στη Νέα Υόρκη που δεν έχει τίποτα να χάσει πρέπει να κανονίσει τον Μέρτσαν», έγραψε ένας σχολιαστής στο Patriots.win. «Ας ελπίσουμε να έρθει αντιμέτωπος με ‘λάθρο’ με ματσέτες», έλεγε μια άλλη ανάρτηση αναφερόμενη σε παράτυπους μετανάστες. Στο Gateway Pundit ένας χρήστης πρότεινε να αρχίσουν να πυροβολούν φιλελεύθερους ψηφοφόρους. «Έχει έρθει η ώρα να αρχίσουμε να ξεκάνουμε μερικούς αριστερούς», έγραφε η ανάρτηση. «Αυτό δεν μπορεί να διορθωθεί με τις εκλογές».

Απειλές για χρήση βίας

Οι απειλές για τη χρήση βίας και η ρητορική μίσους αυξήθηκαν κατακόρυφα μετά την ήττα του Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2020, στις οποίες καταγγέλλει, χωρίς στοιχεία, ότι υπήρξε νοθεία. Τώρα που έχει ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία για την επανεκλογή του, ο Ρεπουμπλικάνος χαρακτηρίζει δικαστές και εισαγγελείς, που ασχολούνται με τις υποθέσεις που εκκρεμούν εναντίον του, διεφθαρμένα εργαλεία της κυβέρνησης του προέδρου Τζο Μπάιντεν. Οι υποστηρικτές του αντιδρούν με μια εκστρατεία απειλών και εκφοβισμών εις βάρος δικαστών και αξιωματούχων των δικαστηρίων. «Ήταν ντροπή, ήταν μια στημένη δίκη από έναν μεροληπτικό δικαστή που είναι διεφθαρμένος», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας από τους ενόρκους. Δωδεκαμελές σώμα ενόρκων έκρινε τον Ρεπουμπλικάνο ένοχο για παραποίηση εγγράφων προκειμένου να καλύψει την καταβολή χρημάτων σε πορνοστάρ ώστε να εξαγοράσει τη σιωπή της, λίγες ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016. Ο Τραμπ συνέχισε τις επιθέσεις του διαδικτυακά.

Στο Truth Social χαρακτήρισε τον Μέρτσαν «ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚΟ» και σχολίασε ότι οι εντολές που έδωσε στους ενόρκους ήταν άδικες. Ένας σχολιαστής απάντησε αναρτώντας μια φωτογραφία ικριώματος και μιας αγχόνης συνοδευόμενη από τη λεζάντα: «ΠΡΟΔΟΤΗ ΓΚΑΝΓΚΣΤΕΡ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ!!». Ο Τζέικομπ Γουέρ, ένας εκ των συγγραφέων του βιβλίου «God, Guns and Sedition: Far-Right Terrorism in America» (Θεός, όπλα και ανταρσία: ακροδεξιά τρομοκρατία στην Αμερική), δήλωσε ότι η βίαιη φρασεολογία που χρησιμοποιούν οι υποστηρικτές του Τραμπ καταδεικνύει «τη μοναδική ικανότητα (του πρώην προέδρου) να κινητοποιεί τους πιο ακραίους υποστηρικτές του να αναλάβουν δράση, τόσο στις κάλπες όσο και μέσω της βίας». Εκπρόσωπος του Truth Social σχολίασε: «Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι το Reuters, ένα έγκριτο πρακτορείο ειδήσεων, έπεσε τόσο χαμηλά ώστε να δημοσιεύσει ένα τόσο χειριστικό, ψευδές, δυσφημιστικό και ξεκάθαρα ανόητο άρθρο όπως αυτό απλώς και μόνο λόγω πολιτικής έχθρας».

«Γεμίστε και οπλίστε»

Και οι τρεις ιστότοποι έχουν κανόνες που περιορίζουν τη χρήση ακατάλληλης φρασεολογίας και κάποιες από τις αναρτήσεις αργότερα κατέβηκαν. Εκπρόσωποι του Patriots.win και του Gateway Pundit αρνήθηκαν να απαντήσουν σε αίτημα για σχολιασμό, όπως και εκπρόσωπος του Τραμπ. Μετά τη ετυμηγορία, πολλοί από τους υποστηρικτές του δισεκατομμυριούχου δήλωσαν ότι η καταδίκη του είναι απόδειξη ότι το πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ είναι προβληματικό και ότι μόνο η βίαιη δράση μπορεί να σώσει τη χώρα. «1.000.000 (ένοπλοι) άνδρες πρέπει να πάνε στην Ουάσινγκτον και να τους κρεμάσουν όλους. Αυτή είναι η μόνη λύση», σύμφωνα με ανάρτηση στο Patriots.win. Άλλος χρήστης έγραψε: «Ο Τραμπ θα πρέπει να γνωρίζει ότι διαθέτει έναν στρατό διατεθειμένο να πολεμήσει και να πεθάνει για εκείνον, αν το ζητήσει (…) Θα πάρω τα όπλα, αν το ζητήσει». Σε άλλες αναρτήσεις χρήστες ζητούσαν να στοχοποιηθούν οι Δημοκρατικοί και σε κάποιες περιπτώσεις έφτασαν στο σημείο να ζητούν να τους σκοτώσουν. «Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥΣ. ΓΕΜΙΣΤΕ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΤΕ», έγραψε ένας χρήστης στο Gateway Pundit.

«Πιστεύω όντως ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους αναζητούσαν εδώ και καιρό μια αφορμή για να κινητοποιηθούν», σχολίασε η Έιμι Κούτερ του Middleburry Institute of International Studies’ Center on Terrorism, Extremism and Counterterrorism. «Ελπίζω να κάνω λάθος. Το λέω εδώ και καιρό όμως ότι δεν θα εκπλησσόμουν αν έβλεπα βία εξαιτίας μιας καταδικαστικής απόφασης, είτε εναντίον των ενόρκων» είτε εναντίον άλλων προσώπων που συνδέονται με τη δίκη. Αφού έγινε ο πρώτος πρώην πρόεδρος στην αμερικανική ιστορία που καταδικάστηκε από ποινικό δικαστήριο, ο Τραμπ μπορεί μολαταύτα να συνεχίσει την προεκλογική εκστρατεία του με σκοπό να πάρει πίσω τον Λευκό Οίκο από τον Δημοκρατικό διάδοχό του Τζο Μπάιντεν. Παραδόξως, παρότι μαινόταν για το ότι η δίκη τού στερούσε τη δυνατότητα να κάνει προεκλογικές εμφανίσεις από τη 15η Απριλίου, όταν άρχισαν να διεξάγονται τέσσερις ακροαματικές διαδικασίες κάθε εβδομάδα, μετά την καταδίκη του ανακτά ελευθερία κινήσεων, τουλάχιστον ως την 11η Ιουλίου. Ο δικαστής Μέρτσαν επέτρεψε ο καταδικασμένος πλέον μεγιστάνας να παραμείνει ελεύθερος, χωρίς περιοριστικούς όρους. Έδωσε στην υπεράσπιση προθεσμία ως τη 13η Ιουνίου για να παρουσιάσει την επιχειρηματολογία της ενόψει της απαγγελίας της ποινής και ως την 27η Ιουνίου στην κατηγορούσα αρχή για να ανταπαντήσει.

Δεν ακυρώνεται η υποψηφιότητά του

Τουλάχιστον στη θεωρία, ο κ. Τραμπ διατρέχει κίνδυνο να τού επιβληθεί ποινή φυλάκισης: η πλαστογράφηση λογιστικών εγγράφων επισύρει ποινή ως και τεσσάρων ετών φυλάκισης στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Πάντως με δεδομένο το ότι ο κ. Τραμπ, ο οποίος θα είναι 78 ετών όταν θα του απαγγελθεί η ποινή του, δεν έχει ποινικό μητρώο, ο δικαστής πιθανόν θα του απαγγείλει ποινή με αναστολή ή κοινωνική εργασία, σε αυτή την τελευταία περίπτωση πιθανόν και την καταβολή χρηματικού προστίμου. Σε κάθε περίπτωση, ο μεγιστάνας έχει στη διάθεσή του έναν μήνα ώστε να ανακοινώσει την πρόθεσή του να ασκήσει έφεση στην καταδίκη του και κατόπιν αρκετούς μήνες ακόμη ώστε οι δικηγόροι του την ασκήσουν επίσημα. Η έφεση θα είναι πιθανότατα ανασταλτική σε ό,τι αφορά την έκτιση της ποινής του, ιδιαίτερα αν πρόκειται για ποινή φυλάκισης. Η καταδίκη του στην ποινική υπόθεση, ακόμη κι η ενδεχόμενη επιβολή ποινής φυλάκισης σε βάρος του, δεν ακυρώνει την υποψηφιότητά του.