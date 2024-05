Influencer – λίμνη: Γιατί ξέσπασε σάλος με τη διάσημη Νάταλι Ρέινολντς

Οργή στα social media στις ΗΠΑ πυροδότησε μια πολύ γνωστή influencer, η οποία παρότρυνε έναντι χρηματικής αμοιβής μια άστεγη, που δεν γνώριζε κολύμπι, να βουτήξει σε λίμνη στο Τέξας και το έβαλε στα πόδια, όταν η γυναίκα άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Η 25χρονη Νάταλι Ρέινολντς φέρεται να έδωσε 20 δολάρια στην άστεγη για να βουτήξει στη λίμνη Λέιντι Μπερντ στο Όστιν του Τέξας και να ανακτήσει ένα αντικείμενο στο πλαίσιο ενός κυνηγιού θησαυρού, που αναμετέδιδε live στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η influencer ακούγεται να λέει στη γυναίκα: «απλά βούτα μέσα», αλλά τρόμαξε όταν η άστεγη πήδηξε με το κεφάλι στο νερό, όπως φαίνεται και σε βίντεο, που αναρτήθηκε στο Reddit. «Είπες ότι ήταν εντάξει… μου είπες να πηδήξω», είπε η γυναίκα στην influencer από την Καλιφόρνια. «Όχι, δεν το έκανα», απάντησε εκείνη ξεσπώντας σε γέλια με το θέαμα και επιπλήττοντας τους φίλους της που τής είπαν ότι, όντως, είπε στη γυναίκα να πηδήξει.

Ωστόσο, τα γέλια της σταμάτησαν γρήγορα και το έβαλε στα πόδια καθώς η γυναίκα φώναζε ότι δυσκολεύεται να βγει από το νερό. «Δεν ξέρω κολύμπι, μόνον επιπλέω», ακούγεται η άστεγη να ουρλιάζει προς την κάμερα. Η Ρέινολντς τότε μπήγει τα κλάματα καθώς οι φίλοι της την προειδοποιούν ότι η κατάσταση είναι «πολύ σοβαρή». «Σταμάτα, σοβαρά τώρα, με φρικάρεις», λέει η influencer. «Θα αυτοκτονήσω. Λέει ότι πνίγεται». To βίντεο τελειώνει με την 25χρονη και την ομάδα της να απομακρύνονται από το σημείο, καθώς φθάνει ένα πυροσβεστικό όχημα με τους influencers να φρικάρουν. Αν και παραμένουν ασαφές πολλές λεπτομέρειες του συμβάντος, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Όστιν επιβεβαίωσε ότι οι πυροσβέστες κλήθηκαν στη λίμνη Λέιντι Μπερντ για να παράσχουν ιατρική βοήθεια και ότι ένα άτομο ανασύρθηκε από τα νερά. Άγνωστη παραμένει η κατάσταση της άστεγης και τι είδους ιατρική βοήθεια χρειάστηκε.

Η influencer φέρεται να πρόσφερε 20 δολάρια στην άστεγη για να ανακτήσει ένα αντικείμενο από τα νερά στο πλαίσιο κυνηγιού θησαυρού. Σε επόμενο βίντεο η Ρέινολντς υποστήριξε ότι έφυγε από το σημείο κατόπιν προτροπής της ομάδας της κι ότι η άστεγη ήταν εκείνη που την προσέγγισε πρώτη και την προκάλεσε να βουτήξει στη λίμνη. Κι απορρίπτοντας τα εις βάρος της σχόλια ισχυρίστηκε ότι σε μια εβδομάδα θα έχει ξεχαστεί το συμβάν. Αλλά η οργή εναντίον της στα social media δεν λέει να κοπάσει. «Ανθρώπινο απόβρασμα», χαρακτήρισε την influencer στην πλατφόρμα Χ ο χρήστης power Colin Rugg. Kι ένας άλλος σχολίασε «Εκείνοι που εκμεταλλεύονται ευάλωτα άτομα είναι στην πραγματικότητα το χειρότερο είδος ανθρώπων. Αρπακτική συμπεριφορά. Για τι; Για τα likes; Για προβολές!;»

H ίδια influencer είχε προκαλέσει σάλο και τον περασμένο Δεκέμβριο όταν έβαψε στα πόδια της ένα κολάν κι εμφανίστηκε έτσι σε γυμναστήριο προκαλώντας τις αντιδράσεις παρισταμένων και σάλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Guy in the gym presses me for wearing painted paints… 🤬 pic.twitter.com/3w85pCEEfv

— natalie reynolds (@onlynatreynolds) December 27, 2023