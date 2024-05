Γερμανία επίθεση με μαχαίρι: Ποιος είναι ο επικριτής του Ισλάμ που μαχαίρωσε ο δράστης

Η αστυνομία πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν ένοπλο που εξαπέλυσε φρενήρη επίθεση με μαχαίρι κατά αντι-ισλαμιστή ακτιβιστή, ο οποίος αναμετέδωσε ζωντανά εκδήλωση στο Μανχάιμ της νότιας Γερμανίας. Αρκετοί άνθρωποι, ανάμεσά τους κι ένας αστυνομικός τραυματίστηκαν σοβαρά από τον δράστη. Η επίθεση έλαβε χώρα γύρω στις 11:35 ώρα Γερμανίας στη διάρκεια μικρής συγκέντρωσης τη πολιτικής οργάνωσης BPE (Bewegung Pax Europa -Κίνημα Ειρήνη στην Ευρώπη») , που εμφορείται από αντι-ισλαμιστικές απόψεις. Ένα από τα θύματα της επίθεσης ήταν ο 59χρονος Μίχαελ Στούρτσενμπεργκερ, δριμύς επικριτής του Ισλάμ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Pax Europa, που προσθέτει επίσης πως ο Στούρτσενμπεργκερ φέρει σοβαρά τραύματα από μαχαίρι στο πρόσωπο και το πόδι.

Ο Στούρτσενμπεργκερ, σκόπευε να προβεί σε «διαφωτιστικές ομιλίες» μέχρι τις 18:00 το βράδυ. O δράστης μαχαίρωσε αρκετά άτομα στη διάρκεια του περιστατικού κι έναν αστυνομικό πισώπλατα σε σκηνές που έκαναν τον γύρο του Διαδικτύου, προτού σωριαστεί στο έδαφος τραυματισμένος από πυρά αστυνομικών. Μέχρι στιγμής η ταυτότητα του ενόπλου δεν έχει διαρρεύσει. Εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας είπε ότι δεν συντρέχει πλέον κίνδυνος για άλλα άτομα, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για τον αριθμό των τραυματιών και την κατάστασή τους. Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά και ασθενοφόρα, ενώ διεκόπη η κυκλοφορία.

BREAKING:

Islamist terror attack in Germany

The conservative politician and anti-Islam activist Michael Stürzenberger was stabbed during a public meeting in Mannheim.

A police officers was also stabbed in the neck.

The attacker was liquidated by the police pic.twitter.com/o2lXeIAEZX

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 31, 2024