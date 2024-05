Σελένα Γκόμεζ σύντροφος: Είχα σκοπό να υιοθετήσω ένα παιδί μόνη μου, αν δεν γνώριζα τον κατάλληλο

Η Σελένα Γκόμεζ μίλησε για την επιθυμία που είχε να γίνει μητέρα, ενώ δήλωσε πως είχε θέσει στόχο, να υιοθετήσει ένα παιδί μόνη της, αν δεν είχε βρει τον κατάλληλο σύντροφο μέχρι τα 35 της. Η τραγουδίστρια μίλησε στους Times και αναφέρθηκε στο σχέδιο, που είχε πριν γνωρίσει τον Μπένι Μπλάνκο. Όπως είπε, είχε συνηθίσει να είναι μόνη της, καθώς δεν είχε σχέση για περίπου 5 χρόνια. «Ήμουν μόνη για πέντε χρόνια και μπορώ να πω ότι το συνήθισα. Πολλοί άνθρωποι φοβούνται να μείνουν μόνοι κι εγώ μάλλον βασάνιζα τον εαυτό μου στο κεφάλι μου για δύο χρόνια, πριν το αποδεχτώ», εξήγησε. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να γίνει μητέρα και τότε, αποκάλυψε το σχέδιο που είχε. «Θα υιοθετούσα ένα παιδί στα 35 μου, αν δεν είχα γνωρίσει κανέναν μέχρι τότε», αποκάλυψε.

Αναφορικά με το ειδύλλιό τους, είπε πως ήταν κάτι που η ίδια δεν περίμενε να έρθει από τη μια στιγμή στην άλλη. «Συμβαίνει, όταν δεν το περιμένεις. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό και απλώς αγαπώ κάθε στιγμή μαζί του. Δεν ξέρω τι επιφυλάσσει το μέλλον, αλλά ξέρω ότι δεν έχει να πάει πουθενά, τουλάχιστον όχι σύντομα», τόνισε κλείνοντας. Πρόσφατα, ο Μπλάνκο αποκάλυψε κι εκείνος τις προσωπικές επιθυμίες του για το μέλλον. «Θέλω να κάνω παιδιά», είπε στον Χάουαρντ Στερν κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στις 14 Μαΐου στο «Howard Stern Show». «Αυτός είναι ο επόμενος στόχος, να τσεκάρω το κουτάκι. Έχω ένα σωρό βαφτιστήρια, έχω ένα σωρό ανίψια. Μου αρέσει να είμαι κοντά σε παιδιά». Και ενώ δεν επιβεβαίωσε ότι σκοπεύει να κάνει πρόταση γάμου στην Γκόμεζ, σχολίασε: «Όταν την κοιτάζω, πάντα λέω: “Δεν ξέρω έναν κόσμο όπου θα μπορούσε να είναι καλύτερος από αυτόν”».

#SelenaGomez says she was prepared to adopt children if she didn’t have a partner by her mid-30s — a plan that seems to be out the window now … since #BennyBlanco has arrived.

Read more: https://t.co/OG8PC9EWpl pic.twitter.com/kaT5bPMJZ3

— TMZ (@TMZ) May 30, 2024