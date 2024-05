Καύσωνας τις επόμενες μέρες: Προβλέψεις μετεωρολόγων ακόμη και για 40άρια

Με άγριες διαθέσεις αναμένεται να μπει ο Ιούνιος όσον αφορά τον καιρό, φέρνοντας μαζί του αφρικανική ζέστη. Συγκεκριμένα, από το Σάββατο θα έχουμε καύσωνα, ο οποίος θα κορυφωθεί την Τρίτη και θα παραμείνει μέχρι και την Πέμπτη, με θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 35 βαθμούς Κελσίου.

O Θοδωρής Κολυδάς κάνει λόγο για σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο, υπογραμμίζοντας ότι την Τρίτη σε κάποιες περιοχές δεν αποκλείεται να έχουμε και 37άρια. «Ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία με μέγιστες τιμές στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά το Σάββατο τους 32-34°C, την Κυριακή 33-35°C, τη Δευτέρα 34-36°C και την ερχόμενη Τρίτη τους 35-37°C. Η ζέστη θα κρατήσει την Τετάρτη και Πέμπτη παρότι θα υπάρξει υποχώρηση από τα ΒΔ», αναφέρει σε ανάρτησή του ο διευθυντής της ΕΜΥ.

Η ζέστη θα κρατήσει την Τετάρτη και Πέμπτη παρότι θα υπάρξει κάποια υποχώρηση από τα ΒΔ.

