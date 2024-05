Νέο Δελχί καύσωνας: Αδιανόητες εικόνες, στους 52,9 οι βαθμοί Κελσίου

Στο Νέο Δελχί καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος για φέτος λόγω της ζέστης, την ώρα που η θερμοκρασία έχει φτάσει σε επίπεδο ρεκόρ στην πρωτεύουσα της Ινδίας, μετέδωσαν σήμερα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Περιοχές της βορειοδυτικής και κεντρικής Ινδίας είναι αντιμέτωπες με συνθήκες καύσωνα και ακραίου καύσωνα εδώ και εβδομάδες. Η θερμοκρασία στο Νέο Δελχί κατέγραψε νέο ρεκόρ χθες Τετάρτη και έφτασε τους 52,9 βαθμούς Κελσίου στη συνοικία Μουνγκεσπούρ. Ωστόσο ενδέχεται να υπάρξει αναθεώρηση της θερμοκρασίας αυτής, καθώς το θερμόμετρο σε άλλες περιοχές της πόλης έδειχνε από 45,2 ως 49,1 βαθμούς Κελσίου.

Several students at a school in Bihar, India, fainted and were hospitalised due to skyrocketing temperatures of 40-45°C on May 29. India has been grappling with unusually high temperatures this summer, as record heat seared parts of the capital, New Delhi, for the second… pic.twitter.com/sowvPDX15v — TRT World (@trtworld) May 29, 2024

Εξάλλου ένας 40χρονος εργάτης πέθανε λόγω θερμοπληξίας χθες, ανέφερε η εφημερίδα The Indian Express. Ο αναπληρωτής κυβερνήτης του Νέου Δελχί ζήτησε από την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται μέτρα για την προστασία των εργατών, με την παροχή νερού και περιοχών με σκίαση στα εργοτάξια, αλλά και άδειας μετ’ αποδοχών από το μεσημέρι ως τις 3 το απόγευμα.

New Delhi recorded its highest temperature ever measured — 126 degrees Fahrenheit, or 52.3 degrees Celsius — leaving residents sweltering in a heat wave that has kept temperatures in several Indian states well above 110 degrees for weeks. https://t.co/tkm3JNQroR — The New York Times (@nytimes) May 30, 2024

Residents of Sanjay Camp in New Delhi scramble to collect drinking water from a tanker on a scorching summer day. The intense heat, crossing 45 degrees Celsius, makes the wait for water even more challenging. Express Photos 📸: Gajendra Yadav pic.twitter.com/zSSke4X5lB — The Indian Express (@IndianExpress) May 28, 2024

Σήμερα το πρωί η θερμοκρασία στο Νέο Δελχί έφτασε τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ η αισθητή θερμοκρασία ήταν 37,8 βαθμοί, σύμφωνα με την ινδική μετεωρολογική υπηρεσία, η οποία προβλέπει ότι από σήμερα θα αρχίσει να υποχωρεί το κύμα καύσωνα. Καύσωνας θεωρείται, σύμφωνα με τις ινδικές αρχές, όταν η ανώτατη θερμοκρασία είναι 4,5 με 6,4 βαθμούς Κελσίου πάνω από την κανονική, ενώ ακραίος καύσωνας όταν η ανώτατη θερμοκρασία ξεπερνά κατά 6,5 βαθμούς Κελσίου ή και περισσότερο την κανονική.

Large elements of India swelter beneath intense warmth, 37 cities file temperatures over 45 deg C | DNhttps://t.co/iPP1WrHngr New Delhi: People in large parts of India sweated through a deadly heat wave that tested power grids and disaster preparedness of states on Sunday wh… pic.twitter.com/IBzAvMqTYj — Daily News (@DailyNews_24_7) May 26, 2024

