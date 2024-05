Ο βιαστής με τη βρώμικη αναπνοή: Συνελήφθη, μετά από… 17 χρόνια

Δεκαεπτά ολόκληρα χρόνια μετά την καταδίκη του για τον βιασμό μιας συναδέλφου του ένας φυγάς, που αμερικανικά ΜΜΕ τον αποκαλούν «βιαστή με τα βρώμικα χνότα», συνελήφθη από την αστυνομία στην Καλιφόρνια. Ο Τουέν Κιτ Λι είχε κριθεί ένοχος το 2007 για την απαγωγή και τον βιασμό υπό την απειλή μαχαιριού στις 2 Φεβρουαρίου του 2005 μιας νεαρής γυναίκας στο σπίτι της νότια της Βοστώνης, αλλά είχε προλάβει να τραπεί σε φυγή, προτού εκτίσει την ποινή του. Όταν βίασε την κοπέλα φορούσε μάσκα, αλλά το θύμα τον αναγνώρισε εν μέρει από την κακοσμία του στόματός του και δείγμα DNA επιβεβαίωσε την ταυτότητά του. Όλα αυτά τα χρόνια οι Αρχές συνέχιζαν να αναζητούν τον «βιαστή με τα βρώμικα χνότα» και συχνά πυκνά επανέφεραν την υπόθεση στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «America’s Most Wanted» («Οι πλέον καταζητούμενοι της Αμερικής»).

The Association commends the relentless dedication, hard work, and perseverance demonstrated by the Violent Fugitive Apprehension Section (VFAS) Metro Team and our law enforcement partners in the pursuit and capture of Tuen Lee aka “The Bad Breath Rapist”. Since February 2, 2005,… pic.twitter.com/XP99rbAw0l

— State Police Association of Massachusetts (@MSPTroopers) May 29, 2024