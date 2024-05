Μητσοτάκης επενδύσεις: «Οι αγορές δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία»

Το μήνυμα ότι η πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι «εκπληκτικά θετική», έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον χαιρετισμό του στο συνέδριο του Διεθνούς Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Climate in the center of Economy». Όπως επεσήμανε ο Έλληνας πρωθυπουργός «η Ελλάδα ήδη ξεπέρασε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ανάπτυξης μετά από μια μεγάλη περίοδο κρίσης. Η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας είναι καλή, έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα, δεν είναι όλες οι χώρες τόσο δημοσιονομικά αυστηρές όπως η Ελλάδα αυτή τη στιγμή». «Έχουμε μια ποιότητα που προκαλεί το ενδιαφέρον των επενδυτών, οι αγορές δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και την κυβέρνηση» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως σημείωσε η Ελλάδα πρέπει να καλύψει το κενό των επενδύσεων την περίοδο της κρίσης καθώς μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε τη μεγαλύτερη απόρριψη επενδύσεων. «Το έδαφος που καλύψαμε είναι τεράστιο και έχουμε και άλλο δρόμο μπροστά μας» συμπλήρωσε στο πλαίσιο αυτό.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να βελτιώσει το επίπεδο ζωής των πολιτών με μεγαλύτερες επιτυχίες της οικονομίας και μεγαλύτερη ασφάλεια, συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος υπενθύμισε ότι «η Ελλάδα ποτέ δεν επωφελήθηκε από τη νηνεμία που δημιούργησε η πτώση του Τείχους του Βερολίνου και πάντα ξοδεύαμε το 2% του ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες». Με αφορμή, δε, την κοινή πρωτοβουλία με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, τόνισε ότι «χρειαζόμαστε κοινές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να κινητοποιήσουμε πόρους για το ευρωπαϊκό κοινό καλό» ενώ για τις τράπεζες είπε ότι «πρέπει να γίνουν πιο ανταποδοτικές αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να αναλάβουν περισσότερα ρίσκα».