Φρίκη από την ομολογία μελών της Χαμάς: «Τη βιάσαμε εγώ, ο πατέρας μου και ο ξάδερφός μου και μετά τη σκοτώσαμε»

Σοκάρουν περιγραφές μελών της Χαμάς, πατέρα και γιου, που κακοποίησαν, βίασαν και στη συνέχεια σκότωσαν Ισραηλινή όμηρο. Τα δύο μέλη της Χαμάς, o 47χρονος Τζαμάλ Χουσεΐν Άχμαντ Ράντι και ο 18χρονος γιος του, Αμπντάλα, συνελήφθησαν στη Λωρίδα της Γάζας πριν από μερικές εβδομάδες και κατά την ανάκρισή τους από τον ισραηλινό στρατό παραδέχθηκαν ότι προέβησαν σε φρικιαστικές πράξεις εναντίον μιας Ισραηλινής ομήρου. Ο 47χρονος είπε ότι βρήκε μια γυναίκα που «ούρλιαζε» και «έκλαιγε» σε ένα σπίτι στο κιμπούτς Νιρ Οζ, κοντά στα σύνορα Ισραήλ-Γάζας. «Έκανα αυτό που έκανα, τη βίασα… Την απείλησα με το όπλο μου για να της βγάλω τα ρούχα, θυμάμαι ότι φορούσε τζιν σορτσάκι, αυτό είναι όλο», είπε.

«Ο πατέρας μου τη βίασε, μετά τη βίασα εγώ, μετά ο ξάδερφός μου και μετά φύγαμε, αλλά ο πατέρας μου τη σκότωσε όταν τελειώσαμε με τους βιασμούς», είπε ο 18χρονος γιος του Άχμαντ Ράντι. «Σε κάθε σπίτι όπου βρίσκαμε κάποιον, είτε τον σκοτώναμε είτε τον απαγάγαμε. Στο πρώτο σπίτι βρήκα μια γυναίκα και τον σύζυγό της. Τους βάλαμε φωτιά και τους σκοτώσαμε. Ήταν γύρω στα 40», πρόσθεσε.Τα ανατριχιαστικά βίντεο από τις συνεντεύξεις του Τζαμάλ και του Αμπντάλα κυκλοφόρησαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι αηδιασμένοι θεατές παρατήρησαν πόσο άνετα και οι δύο άνδρες μιλούσαν για τις φρικαλεότητες που έκαναν.

Palestinian man who took part in Oct 7th attack confesses to brutally gang r*ping a 30 year old Israeli woman.

“Then I and Ahmed, we r*ped her too and then we left….my father killed her. After he finished r*ping her, my father killed her.”

Jamal Hussein Ahmad Radi, 47, and… pic.twitter.com/g9gJeHueRB

— Oli London (@OliLondonTV) May 23, 2024