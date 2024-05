Κριστίνα Αγκιλέρα κιλά: Πήρε Ozempic η τραγουδίστρια;

Μια συναυλία στο Μεξικό έδωσε η Κριστίνα Αγκιλέρα, ωστόσο, όλοι επικεντρώθηκαν στην φανερά αδυνατισμένη φιγούρα της, ισχυριζόμενοι πως παίρνει κι αυτή Ozempic. Ένας θαυμαστής δημοσίευσε βίντεο της 43χρονης τραγουδίστριας κατά τη διάρκεια της συναυλίας της και τα σχόλια έπεσαν βροχή, υποθέτοντας πως η Κριστίνα Αγκιλέρα χρησιμοποίησε το φάρμακο Ozempic για την απώλεια βάρους, μια τάση που υιοθετούν πολλοί διάσημοι το τελευταίο διάστημα. Στο βίντεο, η Κριστίνα Αγκιλέρα, η οποία πρόσφατα εμφανίστηκε και στο Λας Βέγκας – φορούσε ένα σέξι κορμάκι που έδειχνε την φανερά αδυνατισμένη μέση της, καθώς ερμήνευε το κλασικό της κομμάτι «What A Girl Wants».

Christina Aguilera sparks Ozempic rumblings after displaying 40 pound weight loss during concert in Mexico https://t.co/bkidoIHFKw . #Trump2024 pic.twitter.com/ZkfahQhHvr

— NahBabyNah (@NahBabyNah) May 21, 2024