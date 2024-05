Ολυμπιακή Φλόγα – Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών 2024: Θα “περπατήσει” στο κόκκινο χαλί

Η Ολυμπιακή Φλόγα θα κάνει σήμερα Τρίτη 21 Μαϊου, μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί του 77ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, στο πλευρό της Κατρίν Ντενέβ και της Κιάρα Μαστρογιάνι για το «Marcello Mio» του Γάλλου Κριστόφ Ονορέ. Η Ολυμπιακή Φλόγα, θα «ανεβεί τα σκαλοπάτια» περίπου στις 18:00 (σ.σ. τοπική ώρα), 99 ημέρες πριν από τους Παραολυμπιακούς Αγώνες (28 Αυγούστου-8 Σεπτεμβρίου), ενώ τέσσερις αθλητές, οι οποίοι έχουν διακριθεί σε Παραολυμπιακά αθλήματα, θα έχουν την τιμή να φέρουν τη Δάδα. Ο Αρνό Ασουμανί, πρωταθλητής του άλματος εις μήκος το 2008 στο Πεκίνο, θα ξεκινήσει την ανάβαση, ενώ θ’ ακολουθήσουν ο Αλεξις Χανκινκάντ, Ολυμπιονίκης στο τρίαθλο στο Τόκιο το 2021, η Νέλια Μπαρμπόσα, Παραολυμπιονίκης στο καγιάκ στην Ιαπωνία και η Μαρί Πετουγιέτ, η οποία έχει στην συλλογή της δύο χάλκινα μετάλλια στην ποδηλασία από το 2021.

Επίσης παρόντες θα είναι ο Τόνι Εστανγκέ, πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων «Παρίσι 2024», αλλά και οι Μαρί Ζοσέ Περέκ (στίβος), Τιερί Ρέϊ (τζούντο) και Ιλιάνα Ρουπέρ (μπάσκετ). Ως κινηματογραφικό γεγονός, αυτή η ανάβαση θα είναι μια ευκαιρία να αποκαλυφθεί ποιος σκηνοθετεί την επίσημη ταινία των Ολυμπιακών Αγώνων (26 Ιουλίου έως 11 Αυγούστου). Αμέσως μετά, περίπου στις 19:30, θα μεταδοθεί το ντοκιμαντέρ «Olympiques! La France des Jeux» του Μικαέλ Γκαμρασνί, που παραπέμπει σε περισσότερο από έναν αιώνα γαλλικής συμμετοχής στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, από την διοργάνωση του 1896. Οι Μπραχίμ Ασλούμ, Φελισιά Μπαλανζέ, Νταβίντ Ντουγέ, Γκι Ντρι, Λορά Φλεσέλ, Ζαν Γκαλφιόν, Λορ Μανοντού, είναι μεταξύ των 27 Γάλλων πρωταθλητών Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, που αναφέρονται σ’ αυτήν την ταινία μεγάλου μήκους, που αφηγείται η κορυφαία ηθοποιός, Μαριόν Κοτιγιάρ.

Marcello Mio

Στο «Marcello Mio», επίσης στους κινηματογράφους από το απόγευμα της Τρίτης, η Κιάρα Μαστρογιάνι «μπαίνει στα παπούτσια» του πατέρα της, Μαρτσέλο, ενοχλώντας όσους γνώριζαν τον ηθοποιό από το «La Dolce vita», ξεκινώντας από την πρώην σύντροφό του και μητέρα της Κιάρα, Κατρίν Ντενέβ. Στο καστ της ταινίας συμμετέχουν επίσης οι Νικόλ Γκαρσιά, Μπενζαμέν Μπιολάϊ, Μελβίλ Πουπό και Φαμπρίς Λουσινί. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αναμένεται και ο Ιταλός, Πάολο Σορεντίνο για τη νέα του ταινία αφιερωμένη στην Νάπολη, την «Parthenope», μια ηρωίδα που ακολούθησε από την γέννησή της τη δεκαετία του 1950 μέχρι σήμερα, και την «Anora», μια νεαρή στρίπερ από το Μπρούκλιν παντρεμένη με τον γιο ενός Ρώσου ολιγάρχη.

Έπειτα από επτά ημέρες προβολών, το «Emilia Perez» είναι ένα από τα φαβορί για να διαδεχθεί το «Anatomy of a Fall» της Γαλλίδας σκηνοθέτιδας Ζιστίν Τριέ και να προσφέρει έναν δεύτερο Χρυσό Φοίνικα στον επίσης Γάλλο σκηνοθέτη, Ζακ Οντιάρ, μετά το «Dheepan». (2015). Μεταξύ των άλλων ταινιών μεγάλου μήκους που επαίνεσαν οι κριτικοί, είναι το «The Substance», μια φεμινιστική ταινία τρόμου της Γαλλίδας, Κοραλί Φαρζεά, το πολύ σινεφίλ «Caught by the Tides» του Κινέζου σκηνοθέτη, Για Ζανγκ Κε, που συγκεντρώνει 25 χρόνια εικόνων, και το «Kinds of Kindness», με την Έμα Στόουν του Έλληνα σκηνοθέτη, Γιώργου Λάνθιμου, ο οποίος έγινε διάσημος στο Χόλιγουντ με τις ταινίες «The Favorite» και «Poor Things».

Αντίστροφα, η «Μεγαλόπολη», το φαραωνικό έργο-διαθήκη του Αμερικανού Φράνσις Φορντ Κόπολα, ήταν βαθιά απογοητευτικό, ακόμα κι εάν κάποιοι Αμερικανοί κριτικοί θέλουν να το… σώσουν. Την Πέμπτη και την Παρασκευή, αναμένονται το «L’amour ouf» του Γάλλου, Ζιλ Λελούς, με το ζεύγος Γάλλων, Αντέλ Εξαρχόπουλος και Φρανσουά Σιβίλ, αλλά και το «The seeds of the wild Fig tree» του Ιρανού, Μοχάμαντ Ρασούλοφ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ