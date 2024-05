Πώς να βγάλω το μέικ απ από τα ρούχα: Τα δύο υλικά που υπάρχουν στην κουζίνα μας

Ο λεκές από make up στα ρούχα μας, για εμάς τις γυναίκες, ειδικά στα λευκά και στα ανοιχτόχρωμα, είναι ένας μπελάς, που μας προβληματίζει και αναρωτιόμαστε με ποιον τρόπο θα απαλλαγούμε άμεσα από αυτόν. Ένας πολύ συχνός λεκές στα ρούχα μπορεί να καταστρέψει το αγαπημένο μας t-shirt. Συνήθως το make up αφήνει τον λεκέ του, στο λαιμό της μπλούζας μας, στον γιακά του πουκάμισού μας, ή ακόμη και στο ύφασμα του φορέματός μας, μια στάμπα κιτρινωπή ή και καφέ που δύσκολα αφαιρείται. Ακόμη και αν έχουμε προσπαθήσει να το αφαιρέσουμε, δεν βγαίνει τόσο εύκολα και μπορεί να αφήσει ένα μικρό σημάδι πάνω στο ρούχα μας. Αν τελικά έχετε προσπαθήσει να καθαρίσετε με νερό έναν λεκέ από μακιγιάζ, μάλλον θα γνωρίζετε ότι δεν είναι και η καλύτερη ιδέα. Το make up θα απλωθεί κι άλλο στο ύφασμα του ρούχου και θα αφήσει μαι τεράστια στάμπα.

Ακόμα και αν βάλαμε το ρούχο με τον λεκέ από make up στο πλυντήριο ρούχων για να πλυθεί, διαπιστώσαμε ότι και πάλι δεν βγαίνει απόλυτα. Πώς λοιπόν θα αφαιρέσετε στο άψε -σβήσε τον λεκέ που «χαλάει» το ρούχα σας. Σε ένα βίντεο στο Instagram προφίλ home.homie.home, ανακαλύψαμε τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο. Για να αφαιρέσετε λοιπόν τον λεκέ θα χρειαστείτε μόνο δύο υλικά. Σε ένα μπολ θα βάλετε απορρυπαντικό πιάτων και σόδα, όση ποσότητα από το ένα, τόση κι από το άλλο υλικό. Θα ανακατέψετε καλά μέχρι να γίνει μια πάστα και θα απλώσετε επάνω στον λεκέ. Θα τρίψετε λίγο και θα το αφήσετε για μια ώρα περίπου. Έπειτα βάλτε το ρούχο σας στο πλυντήριο και δείτε τον λεκέ να εξαφανίζετε. Δείτε παρακάτω το βίντεο.