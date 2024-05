Ραΐσι νεκρός: Οι πρώτες εικόνες από τα συντρίμμια – Ποιος ήταν ο πρόεδρος του Ιράν

Νεκροί είναι ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί, ο ΥΠΕΞ της χώρας και οι υπόλοιποι επιβαίνοντες του ελικοπτέρου που συνετρίβη, σύμφωνα με ιρανικά ΜΕΜ. Την είδηση μεταδίδει το ημικρατικό πρακτορείο MEHR που αναφέρει ότι «όλοι» οι επιβαίνοντες στο ελικόπτερο «έγιναν μάρτυρες», ενώ την επιβεβαιώνουν και το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim και το ιρανικό κρατικό δίκτυ Press TV. Αν και δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση σε αυτό το στάδιο και ένας Ιρανός αξιωματούχος που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας στο Reuters επιβεβαίωσε την είδηση. «Ο πρόεδρος Ραΐσι, ο υπουργός Εξωτερικών και όλοι οι επιβάτες του ελικοπτέρου σκοτώθηκαν στη συντριβή», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος. Νωρίτερα, όταν και βρέθηκαν τα συντρίμμια του ελικοπτέρου, αξιωματούχοι εξέφραζαν τους φόβους τους ότι ήταν όλοι νεκροί.

Iranian state television: There is no sign of life at the site of the president’s helicopter wreck

Those who DIED ALONG WITH IRANIAN PRESIDENT RAISI IN HELICOPTER CRASH

1- Ayatollah Seyyed Ebrahim Rais al-Sadati

2- Ayatollah Seyyed Muhammad Ali Al-Hashem

3- Dr. Hossein… pic.twitter.com/FM16frkJLQ

