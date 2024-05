Φωτιά σε αεροπλάνο: Στις φλόγες κινητήρας λίγο μετά την απογείωση

Στιγμές τρόμου έζησαν το βράδυ του Σάββατου οι 179 επιβάτες πτήσης της Air India από το Μπενγκαλούρου στο Κότσι όταν οχτώ λεπτά μετά την απογείωση ένας από τους κινητήρες του αεροπλάνου έπιασε φωτιά υποχρεώνοντας τον πιλότο να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση. Τη φωτιά στον κινητήρα κατέγραψαν επιβάτες του αεροπλάνου στο βίντεο που ακολουθεί. Σημειώνεται ότι το αεροπλάνο απογειώθηκε με πάνω από μια ώρα καθυστέρηση σε σχέση με την προγραμματισμένη ώρα.

Όταν το αεροπλάνο επέστρεψε στο αεροδρόμιο του Μπενγκαλούρου το πλήρωμα ζήτησε από τους επιβάτες να παραμείνουν καθισμένοι λέγοντας «όλα είναι υπό έλεγχο». Τη φωτιά τελικά κατέσβησαν τα πυροσβεστικά οχήματα του αεροδρομίου με την Air India να ανακοινώνει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.

All 177 psgrs, including two infants, and 6 crew members are safe after one of the engines of an Air India Express IX 1132 flight from @BLRAirport to Kochi caught fire midair on Saturday night. It made an emergency landing at KIA at 11.12 pm eight minutes after take-off, said… pic.twitter.com/e41K2YHeCZ

