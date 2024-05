Έμα Στόουν για Λάνθιμο: «Αυτός είναι η μούσα μου, όχι εγώ η δική του»

Για τη νέα του ταινία που έκανε επίσημη πρεμιέρα χθες (17/05) στο 77ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών μίλησε ο Γιώργος Λάνθιμος. Όπως είπε στη σημερινή συνέντευξη τύπου για την νέα του ταινία, «Ιστορίες Καλοσύνης» («Kind of Kindness»): «Δεν έχω πρόθεση να κάνω μικρές ή μεγάλες ταινίες, περισσότερο μ’ ενδιαφέρει να μπορώ να υλοποιήσω κάθε φορά αυτό που έχω στο μυαλό μου. Αυτή η ταινία είναι μικρότερη από το Poor Things, η επόμενη μπορεί να είναι πιο μικρή ή αν είναι πιο μεγάλη θα προσπαθήσω να βρω τρόπο να την κάνω. Θέλω να έχω δημιουργική ελευθερία και να δουλεύω με ανθρώπους που εμπιστεύομαι».

Στην τέταρτη συμμετοχή του στο Φεστιβάλ των Καννών – μετά τον «Κυνόδοντα» (2009), τον «Αστακό» (2015) και τη «Θυσία του ιερού ελαφιού» (2017), ο διεθνούς φήμης Έλληνας δημιουργός επιστρέφει με ένα «τρίπτυχο παραμύθι» που περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές ιστορίες εξουσίας, κανιβαλισμού και κάθαρσης.

Οι ιστορίες της ταινίας αφορούν έναν άνδρα – φερέφωνο του αφεντικού του, ο οποίος προσπαθεί να ανακτήσει τον έλεγχο της ζωής του, έναν αστυνομικό που ανησυχεί επειδή επέστρεψε η εξαφανισμένη σύζυγός του και μια γυναίκα αποφασισμένη να βρει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που προορίζεται να γίνει πνευματικός ηγέτης. Το σενάριο συνυπογράφει ο Γιώργος Λάνθιμος με τον Ευθύμη Φιλίππου, ενώ η ταινία αναμένεται να βγει στις ελληνικές αίθουσες στις 30 Μαΐου. Στη χθεσινή πρεμιέρα ο Γιώργος Λάνθιμος μαζί με τους λαμπερούς πρωταγωνιστές της ταινίας του, Έμα Στόουν, Γουίλεμ Νταφόε, Τζέσι Πλέμονς, Μάργκαρετ Κουόλι, Τζο Αλγουιν, Χάντερ Σάφερ μονοπώλησαν τα φλας των φωτογράφων στο κόκκινο χαλί της διοργάνωσης.

