Ψηφιακή πύλη Νέα Υόρκη – Δουβλίνο: Χαμός με άσεμνες συμπεριφορές

Η πύλη που συνδέει τη Νέα Υόρκη με το Δουβλίνο αποτελεί μια εικονική γέφυρα μεταξύ των δύο μεγαλουπόλεων. Η φουτουριστική εγκατάσταση παρέχει ζωντανή ροή όλο το 24ωρο μεταξύ Νέας Υόρκης και Δουβλίνου, επιτρέποντας την αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των κατοίκων και των επισκεπτών των δύο πόλεων, παρά την απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων. Η πύλη της Νέας Υόρκης βρίσκεται μπροστά από το κτίριο Flatiron στην Πέμπτη Λεωφόρο, ενώ του Δουβλίνου στην O’Connell Street μπροστά από το GPO και το Spire. Ωστόσο, πολλοί ντόπιοι και στις δύο πλευρές της πύλης έχουν κάνει κατάχρηση της τεχνολογίας.

Από τότε που ενεργοποιήθηκε, στις 8 Μαΐου, οι θεατές έσπευσαν να μετατρέψουν το φουτουριστικό έργο σε χώρο έκφρασης άσεμνων συμπεριφορών. Ενδεικτικά, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλυστεί από βίντεο με ανθρώπους που επιδεικνύουν είτε τα γυμνά τους οπίσθια είτε τα στήθη τους, με κάποιους μάλιστα να φέρονται να κάνουν χρήση παράνομων ουσιών. Σε μια περίπτωση, το μοντέλο του OnlyFans, Ava Louise, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο ανασηκώνει το μπλουζάκι της και δείχνει το στήθος της στην πύλη, με τη γυμνή της πλάτη στραμμένη προς το πλήθος της Νέας Υόρκης.

The portal between New York and Dublin has been turned off. after ‘inappropriate behaviour’ . It shows types of people in our society 😞, you can compare two sides pic.twitter.com/bxsejBQgE3

«Σκέφτηκα ότι οι κάτοικοι του Δουβλίνου άξιζαν να δουν τις δύο “πατάτες” μου από τη Νέα Υόρκη, όπου έχουν γεννηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά η Louise. Η ροή φάνηκε να κλείνει μετά τον εντοπισμό της Louise να προχωράει σε αυτή την ανάρμοστη πράξη, με ένα άτομο να λέει στον φίλο της «είναι πολύ ατυχές που οι άνθρωποι δεν συμπεριφέρονται με τον καλύτερο τρόπο». Ένα άλλο βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram έδειχνε έναν άνδρα στην πλευρά του Δουβλίνου να σνιφάρει μια άγνωστη ουσία, σχολιάζοντας: «Τι μέρα, τι πόλη, η Νέα Υόρκη δεν κοιμάται ποτέ».

Η συνηθισμένη εικόνα των ανθρώπων που χαιρετούσαν από την ιστορική ιρλανδική πρωτεύουσα διεκόπη μέσα σε λίγες ώρες από το άνοιγμα της πύλης από ένα κοντινό πλάνο του τηλεφώνου ενός άνδρα. Αρχικά έδειχνε «RIP Popsmoke», αναφερόμενο στον Αμερικανό ράπερ Μπασάρ Μπαράκα Τζάκσον, ο οποίος πυροβολήθηκε σε εισβολή σε σπίτι στις 19 Φεβρουαρίου 2020. Πέντε άνδρες είχαν εισβάλει στο σπίτι του Τζάκσον στο Λος Άντζελες απαιτώντας κοσμήματα και τον πυροβόλησαν τρεις φορές με μια Beretta M92 όταν προσπάθησε να τους αντισταθεί.

Στη συνέχεια, ο Ιρλανδός άλλαξε την προβολή στο τηλέφωνό του σε ένα βίντεο με τους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου να καίγονται βγάζοντας μαύρους καπνούς κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, η οποία συγκλόνισε την πόλη και τον κόσμο. Ένα άλλο βίντεο από την πλευρά του Δουβλίνου έδειχνε μια γυναίκα να απομακρύνεται από την πύλη και από την αστυνομία αφού τρίφτηκε στην οθόνη.

«Βασικά, ήταν εκεί για περίπου 20 λεπτά πολύ μεθυσμένη χαστούκιζε και τρίφτηκε στην πύλη πριν επέμβουν οι φρουροί», εξήγησε το άτομο που τράβηξε το βίντεο. Επίσης, ένας Ιρλανδός χαιρέτησε τους δεκάδες Αμερικανούς που βρίσκονταν στην άλλη πλευρά, πριν γυρίσει και τους δείξει γυμνά τα οπίσθιά του. Ένας άλλος άνδρας κρατούσε μια σβάστικα στο τηλέφωνό του, ενώ πολλοί, και από τις δύο πόλεις, ύψωσαν το μεσαίο τους δάχτυλο.

Εκτός από αυτές τις άσεμνες πράξεις, καταγράφηκαν και καλαίσθητες στιγμές στις δύο πλευρές της πύλης. Σε μια περίπτωση, ένας άνδρας στη βροχερή Νέα Υόρκη εθεάθη να επευφημείται από ανθρώπους στο Δουβλίνο καθώς έκανε 50 push-ups. Το ιρλανδικό πλήθος εθεάθη να τον χειροκροτάει καθώς σηκωνόταν θριαμβευτικά. Σε ένα άλλο κλιπ, δύο φίλες -μία στη Νέα Υόρκη και μία στο Δουβλίνο- εθεάθησαν να συναντιούνται μέσω της πύλης. Το βίντεο είχε τη λεζάντα «Συνάντηση με την Ιρλανδή κολλητή μου μέσω μιας πύλης» και έδειχνε τις δύο γυναίκες να κάνουν σύμβολα καρδιάς με τα χέρια τους. Οι οθόνες θα λειτουργούν μέχρι το φθινόπωρο, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη ημερομηνία κατά την οποία θα σταματήσει η λειτουργία της πύλης.

«Οι πύλες είναι μια πρόσκληση να συναντήσουμε ανθρώπους πέρα από σύνορα και διαφορές, καθώς και να βιώσουμε τον κόσμο μας όπως πραγματικά είναι: ενωμένος και ένας», δήλωσε ο Benediktas Gylys, Λιθουανός καλλιτέχνης και δημιουργός της πύλης. Ο Gylys σκέφτηκε για πρώτη φορά την ιδέα το 2016, όταν μια πνευματική εμπειρία τον οδήγησε να δει τον πλανήτη μέσα από μια διαφορετική οπτική γωνία. Έτσι, του δημιουργήθηκε η ανάγκη να «αντιμετωπίσει τις πολωτικές ιδέες» και να βρει έναν τρόπο να επικοινωνήσουν άνθρωποι που προέρχονται από διαφορετικές κουλτούρες. Ο ίδιος παρείχε το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων που χρειάστηκαν για την κατασκευή των δύο πρώτων πυλών σε συνεργασία με μια ομάδα από το Πανεπιστήμιο VilniusTech στη Λιθουανία. Οι δύο πρώτες πύλες άνοιξαν τον Μάιο του 2021 στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας -το Βίλνιους- και στην πολωνική πόλη Λούμπλιν.

Dublin’s portal to New York has reopened this morning, following reports of inappropriate behaviour mainly from the Dublin side.

So far today it’s been good spirited, the Irish side are even winning a highly competitive game of rock paper scissors right now@VirginMediaNews pic.twitter.com/2yRvWypFWp

— Mairéad Cleary (@maireadcleary7) May 14, 2024