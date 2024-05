Διαδικτυακά μαθήματα αρχαίας λύρας από τη Θεσσαλονίκη

Η Λίνα Παλερά γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Η ενασχόλησή της με τη μουσική ξεκίνησε στην ηλικία των 16 ετών, με σπουδές κλασικής και σύγχρονης μουσικής στο Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης. Απέκτησε Πτυχίο Κλασικής Κιθάρας και Πτυχίο Φούγκας, ενώ παράλληλα πήρε τις βάσεις στην jazz μουσική αποκτώντας το βασικό Δίπλωμα Jazz Τραγουδιού στο Σ.Ω.Θ.

Έζησε για αρκετά χρόνια στο Λονδίνο συμμετέχοντας σε διάφορα μουσικά σχήματα ενώ παράλληλα ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές με το “PGCE of Music in Education” στο Middlesex University of London.

Σήμερα παραδίδει μαθήματα αρχαίας λύρας δια ζώσης αλλά και διαδικτυακά σε ενδιαφερόμενους από όλο τον κόσμο. Η δραστηριότητά της συνεχίζεται μέσα από το χώρο του SEIKILO στη Θεσσαλονίκη όπου παρουσιάζεται μία μοναδική έκθεση αρχαίων μουσικών οργάνων με βιωματικές ξεναγήσεις για επισκέπτες, μαθητές και εκπαιδευτικά ιδρύματα.