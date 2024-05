Βαλβέρδε – Μπιλμπάο: Ο προπονητής υπέγραψε μονοετή επέκταση συμβολαίου

Ο Ερνέστο Βαλβέρδε, νικητής του copa del rey, θα συνεχίσει να μεγαλώνει το μύθο του στην Αθλέτικ Μπιλμπάο αφού επέκτεινε την συνεργασία του με τους Βάσκους για έναν ακόμα χρόνο. [το υπάρχον συμβόλαιό του ολοκληρωνόταν το προσεχές καλοκαίρι]. Η σεζόν 2024/25 θα είναι η ένατη σεζόν του Βαλβέρδε ως προπονητής της Μπιλμπάο, ενώ η συμφωνία επέκτασης του «Txingurri» εννοείται περιλαμβάνει και την ανανέωση των συμβολαίων του προπονητικού του επιτελείου. Αυτή τη στιγμή, ο πολύπειρος τεχνικός που βρέθηκε και στη χώρα μας, στον πάγκο του Ολυμπιακού, μετράει 397 παιχνίδια με την Μπιλμπάο.

«Είναι συναρπαστικό να είσαι σε θέση να ηγηθείς της Αθλέτικ ξανά για άλλη μια χρονιά, με όλη την αγωνία και τις ελπίδες που έχεις για το τι θα έρθει φέτος. Ήταν μια ξεχωριστή, διαφορετική, ιστορική χρονιά. Την επόμενη χρονιά, θα είναι πιο δύσκολο γιατί υπάρχουν περισσότερες διοργανώσεις, αλλά και πιο συναρπαστικό λόγω αυτών. Οπότε, ανυπομονώ γι’ αυτό. Εμείς οι προπονητές και όλοι οι άνθρωποι που ανήκουν στην Αθλέτικ θέλουμε να ξεκινήσουμε μια νέα σεζόν και να συνεχίσουμε αυτό το έργο για να δούμε αν μπορούμε να το πάμε ένα βήμα παραπέρα και να κάνουμε αυτόν τον σύλλογο λίγο μεγαλύτερο ακόμα».

«Να κάνουμε περισσότερους ανθρώπους να θέλουν να γίνουν οπαδοί της Αθλέτικ»

Ο προπονητής συμπλήρωσε, στη συνέχεια, ότι: «Είμαι ευγνώμων γιατί ξέρουμε πώς είναι το ποδόσφαιρο, ξέρουμε πόσο απαιτητικό είναι και το ότι με εμπιστεύονται ξανά είναι κάτι που μου αρέσει φυσικά, γιατί αυτός είναι ο σύλλογός μου. Ταυτόχρονα, είναι μεγάλη ευθύνη να ανταποδώσω όλη την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν και όλους τους ανθρώπους που με στηρίζουν δουλεύοντας καθημερινά. Αυτή η εργασιακή ατμόσφαιρα είναι θεμελιώδης για μένα. Είναι επίσης θεμελιώδης και μεγάλη ευθύνη απέναντι σε όλους τους οπαδούς μας.

Πρέπει να ερχόμαστε κάθε μέρα εδώ στο Σαν Μαμές για να προσπαθούμε να κερδίζουμε, να προσπαθούμε να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, ώστε ο κόσμος να ταυτίζεται μαζί μας, και στη συνέχεια να πηγαίνουμε σε όλα τα εκτός έδρας γήπεδα και να δίνουμε καλή εικόνα. Τουλάχιστον, να κάνουμε ακόμα περισσότερους ανθρώπους να θέλουν να γίνουν οπαδοί της Αθλέτικ», κατέληξε ο Ερνέστο Βαλβέρδε.

💥 Ernesto Valverde signs one-year extension!

The Copa-winning coach, our number one in matches as manager, will add to his legend by leading Athletic for a ninth season, a campaign in which we return to Europe.

✊ Let’s go, Txingurri! #ErnestoValverde2025 #AthleticClub 🦁

— Athletic Club (@Athletic_en) May 17, 2024