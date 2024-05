Γιούργκεν Κλοπ αποχώρηση: Το συγκινητικό αντίο στη Λίβερπουλ

Ο Γιούργκεν Κλοπ διανύει τις τελευταίες του στιγμές ως προπονητής της Λίβερπουλ κι άπαντες ετοιμάζονται να τον αποχαιρετήσουν στο ματς με τη Γουλβς στο «Άνφιλντ».

Έτσι, ο Γερμανός τεχνικός αποφάσισε να βγάλει μία φωτογραφία με όλους τους συνεργάτες του στην έδρα της Λίβερπουλ, θέλοντας να τους ευχαριστήσει για την στήριξη που του παρείχαν όλα αυτά τα χρόνια, προκειμένου οι «κόκκινοι» να επιστρέψουν στον δρόμο των επιτυχιών.

😄📸 Jürgen Klopp posed for a final photo with all the Liverpool staff, with whom he shared the last nine years.

They were all seated together in one of the stands at Anfield, with the trophies arranged on the steps. pic.twitter.com/1srAxCMZGA

— CentreGoals. (@centregoals) May 16, 2024