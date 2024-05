ΗΠΑ Ισραήλ όπλα: Οι Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν υπέρ της παράδοσης όλου του στρατιωτικού εξοπλισμού

Πιέσεις ασκούν οι Ρεπουμπλικάνοι προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ προκειμένου να αποσύρει την αναστολή παράδοσης οπλικού εξοπλισμού προς το Ισραήλ και να παραδώσει ολόκληρη την συμφωνημένη βοήθεια. Η Βουλή των Αντιπροσώπων, που ελέγχουν οι Ρεπουμπλικάνοι, ενέκρινε χθες Πέμπτη 16/05 με ψηφοφορία της σχέδιο νόμου με κυρίως συμβολική αξία, το οποίο στη θεωρία θα ανάγκαζε τον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να τερματίσει την αναστολή της παράδοσης πακέτου βομβών στο Ισραήλ. «Η απόφαση της κυβέρνησης Μπάιντεν να αναστείλει παραδόσεις όπλων είναι καταστροφική και αντίκειται άμεσα στη βούληση του Κογκρέσου», τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον μέσω X. Με την έγκριση του σχεδίου νόμου «στέλνουμε σαφές μήνυμα αλληλεγγύης και υποστήριξης στο Ισραήλ και απαιτούμε την κατεπείγουσα παράδοση αμυντικών όπλων στον πιο σημαντικό σύμμαχό μας στη Μέση Ανατολή», συνέχισε.

Ακόμη, ο πρόεδρος της Βουλής Τζόνσον χαρακτήρισε την απειλή του προέδρου Μπάιντεν να ασκήσει βέτο στο κείμενο «προδοσία σε βάρος του στενότερου συμμάχου μας στην περιοχή», καλώντας τον αρχηγό του κράτους και την κυβέρνησή του να «σταθούν στο πλευρό του Ισραήλ». Το κείμενο που ψηφίστηκε δεν υπάρχει στην πραγματικότητα καμιά πιθανότητα να γίνει νόμος του κράτους, αφού ακόμη κι αν εγκρινόταν από τη Γερουσία —που ελέγχουν οι Δημοκρατικοί—, ο πρόεδρος έχει ήδη ξεκαθαρίσει πως θα ασκήσει βέτο. Η αναστολή αφορά την παράδοση πακέτου βομβών 907 κιλών και 226 κιλών και αποφασίστηκε καθώς η Ουάσιγκτον προσπαθεί —μάταια απ’ ότι φαίνεται— να πιέσει το Ισραήλ ώστε να μη συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στη Ράφα και κυρίως να μην προχωρήσει σε ευρείας κλίμακας επίθεση στην πόλη.

Republicans in US House pass bill pushing Biden to send weapons to Israel

The act is not expected to become law, but its passage shows the depth of the election-year divide in the US over Israel pic.twitter.com/i8LpXxmf8m

— World Safety (@nickngei2) May 17, 2024