Η πλουσιότερη γυναίκα της Αυστραλίας: Το καθόλου κολακευτικό πορτρέτο της Τζίνα Ράινχαρτ

Η δισεκατομμυριούχος Τζίνα Ράινχαρτ, ιδιοκτήτρια ενός εξορυκτικού κολοσσού, ζήτησε από την Εθνική Πινακοθήκη της Αυστραλίας να αφαιρέσει το πορτρέτο της από μια έκθεση του βραβευμένου αυτόχθονος καλλιτέχνη Βίνσεντ Ναματζίρα. To αίτημά της δεν έγινε αποδεκτό από την πινακοθήκη, αλλά αντίθετα έστρεψε όλο το ενδιαφέρον πάνω στον πίνακα. Ο πίνακας, που αναμφίβολα δεν κολακεύει την πλουσιότερη γυναίκα της Αυστραλίας, αφού την παρουσιάζει με διπλό πηγούνι, τεράστιο μέτωπο και απορημένο βλέμμα, κρέμεται δίπλα σε καρικατούρες της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, του Τζίμι Χέντριξ, του ποδοσφαιριστή Ανταμ Γκούντες και άλλων, και είναι προγραμματισμένο να εκτεθεί μέχρι τις 21 Ιουλίου.

Dropped in to @NatGalleryAus today in my Stop Coal T-shirt for a photo with Gina Rhinehart.

Σύμφωνα με αυστραλιανά μέσα η δισεκατομμυριούχος κατέθεσε το αίτημα απόσυρσης του πίνακα από τον περασμένο Απρίλιο. Η Εθνική Πινακοθήκη απέρριψε το αίτημα και δήλωσε ότι χαιρετίζει «τον δημόσιο διάλογο για τη συλλογή και τις εκθέσεις της». «Από το 1973, όταν η Εθνική Πινακοθήκη απέκτησε το έργο “Blue Poles” του Τζάκσον Πόλοκ, υπήρξε μια δυναμική συζήτηση για την καλλιτεχνική σκοπιμότητα των έργων της εθνικής συλλογής» ανέφερε. «Παρουσιάζουμε έργα τέχνης στο αυστραλιανό κοινό για να εμπνεύσουν τους ανθρώπους να εξερευνήσουν, να βιώσουν και να μάθουν για την τέχνη».

Κληρονόμος μιας αυτοκρατορίας που είχε ιδρύσει ο πατέρας της Λανγκ Χάνκοκ, η Τζίνα Ράινχαρτ έχει απασχολήσει και άλλες φορές τα μίντια. Το 2023 απέσυρε μια χορηγία 15 εκατ. δολαρίων προς τη Netball Australia όταν η ιθαγενής παίκτρια της δικτυόσφαιρας (ένα άθλημα για γυναίκες που μοιάζει στο μπάσκετ) Ντόνελ Γουάλαμ ζήτησε η στολή της να μη φέρει το λογότυπο της Hancock Prospecting, της επιχείρησης εξόρυξης και γεωργικής ιδιοκτησίας που διευθύνει η Ράινχαρτ. Κι αυτό διότι ο πατέρας της Ράινχαρτ είχε δηλώσει το 1984 ότι ήθελε «να στειρώσει» τους ιθαγενείς της Αυστραλίας. «Ζωγραφίζω τον κόσμο όπως τον βλέπω» σχολίασε από την πλευρά του ο καλλιτέχνης Βίνσεντ Ναματζίρα. «Δεν χρειάζεται οι άνθρωποι να αγαπούν τους πίνακές μου, αλλά ελπίζω να παίρνουν τον χρόνο για να αναρωτηθούν «Γιατί ένας ιθαγενής ζωγραφίζει διάσημα πρόσωπα; Τι προσπαθεί να πει;», δήλωσε.

“The mining billionaire Gina Rinehart has demanded the National Gallery of Australia remove her portrait from an exhibition by the award-winning artist Vincent Namatjira.” [The Guardian 15.05.24] Time for a touch of the #StreisandEffect? pic.twitter.com/3D5DVYDNjt

— no_filter_Yamba (@no_filter_Yamba) May 15, 2024