Φωτιά σε φορτηγό – Παλαιστίνη: Πίστευαν ότι μετέφερε βοήθεια στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι «δεκάδες Ισραηλινοί πολίτες» πυρπόλησαν φορτηγό χθες Πέμπτη (16/05) το βράδυ στην κατεχόμενη Δυτική Όθχη και τραυμάτισαν τον οδηγό του όπως και Ισραηλινούς στρατιώτες, με ισραηλινά μέσα να αποδίδουν την επίθεση σε εβραίους εποίκους οι οποίοι πίστεψαν ότι το φορτηγό μετέφερε βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στον Κοχάβ Χασαχάρ, έναν εβραϊκό οικισμό στην περιοχή της Μπενιαμίν, στο βορειοδυτικό τμήμα της Δυτικής Όχθης. Σύμφωνα με τον στρατό, Ισραηλινοί στρατιώτες επενέβησαν «για να χωρίσουν τους Ισραηλινούς πολίτες και τον οδηγό», επίσης Ισραηλινό, και να του προσφέρουν ιατρική βοήθεια.

«Δεκάδες Ισραηλινοί πολίτες» στη συνέχεια «απάντησαν με βία» και τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες «τραυματίστηκαν ελαφρά», επεσήμανε η ίδια πηγή. Ο στρατός καταδίκασε «κάθε μορφής βία εναντίον των στρατιωτών και των δυνάμεων ασφαλείας», τονίζοντας ότι «θα ενεργήσει ώστε οι δράστες τέτοιων ενεργειών να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη». Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 40 χιλιόμετρα δυτικά των συνόρων με την Ιορδανία.

Settlers set fire to a truck near the Kochav Hashahar settlement in the West Bank, thinking it was carrying aid to #Gaza . #KhanYunis #Islamabad #Netanyahu #London #AirDropAidForGaza #CitizensUnited #Somalia #Alaska #Dollar #SupremeCourt #UkraineRussiaWar #US #Israel pic.twitter.com/PUcP38sCJM

Τη Δευτέρα δεκάδες άνθρωποι – σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, μέλη ακραίας οργάνωσης που είναι αντίθετη στην παροχή βοήθειας στη Γάζα—εμπόδισαν φορτηγά που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια και την κατέστρεψαν. Το φορτηγά αυτά βρίσκονταν μέσα στο Ισραήλ, λίγο μετά το σημείο διέλευσης Ταρκουμίγια με τη Δυτική Όχθη και κοντά στο ισραηλινό χωριό Σεκέφ. Στις εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται Ισραηλινοί στρατιώτες να παρακολουθούν με απάθεια την καταστροφή της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το νέο περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες αφού ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τα σημεία διέλευσης Ταρκουμίγια και Μπιτουνία, τα οποία ήταν ήδη ανοικτά, «πλέον λειτουργούν και ως σημεία ελέγχου της βοήθειας» που προορίζεται για τη Λωρίδα της Γάζας. Εξάλλου δύο κομβόι βοήθειας που είχαν σταλεί την 1η Μαΐου από την Ιορδανία και στη συνέχεια ένα άλλο κομβόι 35 φορτηγών που εστάλη στις 7 Μαΐου δέχθηκαν επίθεση στη Δυτική Όχθη «από εξτρεμιστές Ισραηλινούς», κατήγγειλαν οι ιορδανικές αρχές, χωρίς να δώσουν άλλες διευκρινίσεις.

The IDF announced three soldiers had been injured while trying to prevent settlers from raiding an aid truck. They also injured an Israeli driver and set fire to his truck in the area of the Kochav Hashahar intersection in the West Bank. Is anyone still going to tell me the… https://t.co/JfvnEK1CL6

— Shaiel Ben-Ephraim (@academic_la) May 17, 2024