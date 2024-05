Ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα – ΗΠΑ: Έφτασαν τα πρώτα φορτηγά

Τα πρώτα φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια για τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας άρχισαν να φτάνουν στον παλαιστινιακό θύλακα μέσω της πλωτής προβλήτας που κατασκευάστηκε, ανακοίνωσε στο X ο αμερικανικός στρατός. «Πρόκειται για μια συνεχιζόμενη, πολυεθνική προσπάθεια να παραδοθεί επιπλέον βοήθεια στους Παλαιστίνιους αμάχους στη Γάζα μέσω ενός θαλάσσιου διαδρόμου που έχει απολύτως ανθρωπιστική φύση και θα περιλαμβάνει ανθρωπιστική βοήθεια που έχουν δωρίσει αριθμός χωρών και ανθρωπιστικών οργανώσεων», διευκρίνισε. Η προσωρινή προβλήτα θα χρησιμοποιηθεί για την παράδοση βοήθειας στη Γάζα, η οποία δεν διαθέτει αρκετά βαθύ λιμάνι για μεγάλα εμπορικά πλοία. Σύμφωνα με προηγούμενες ανακοινώσεις του Πενταγώνου, περίπου 90 φορτηγά θα παραδίδουν αρχικά βοήθεια κάθε ημέρα μέσω της αποβάθρας αυτής.

Αργότερα ο αριθμός τους μπορεί να φτάσει τα 150. Στο μεταξύ η Ισπανία ανακοίνωσε ότι δεν θα επιτρέπει σε πλοία που μεταφέρουν όπλα προς το Ισραήλ να ελλιμενίζονται στα λιμάνια της, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Άλμπαρες, αφού η Μαδρίτη αρνήθηκε χθες Πέμπτη να δώσει άδεια ελλιμενισμού σε πλοίο στην Καρθαγένη. Ο Άλμπαρες διευκρίνισε ότι αυτό ήταν το πρώτο πλοίο στο οποίο δεν δόθηκε άδεια να δέσει σε ισπανικό λιμάνι, εξηγώντας ότι αυτό συνάδει με την απόφαση της κυβέρνησης της Ισπανίας να μην δώσει άδεια για την εξαγωγή όπλων στο Ισραήλ μετά το ξέσπασμα του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών εξήγησε ότι η Μαδρίτη έλαβε την απόφαση αυτή καθώς δεν επιθυμεί «να συμβάλλει στον πόλεμο».

— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 17, 2024

Today at approximately 9 a.m. (Gaza time), trucks carrying humanitarian assistance began moving ashore via a temporary pier in Gaza. No U.S. troops went ashore in Gaza. This is an ongoing, multinational effort to deliver additional aid to Palestinian civilians in Gaza via a… pic.twitter.com/Gdt9Scgq2y

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν εχθές ότι ολοκληρώθηκε το καίριας σημασίας έργο. «Το πρωί, αμερικανικά στρατεύματα «που στηρίζουν την ανθρωπιστική αποστολή της παράδοσης πρόσθετης ανθρωπιστικής βοήθειας σε Παλαιστίνιους αμάχους που έχουν ανάγκη, ασφάλισαν την πλωτή εξέδρα στην παραλία της Γάζας», ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM). «Αναμένεται ότι τα φορτηγά που έχουν φορτωθεί με ανθρωπιστική βοήθεια θα αρχίσουν να φθάνουν στην ακτή τις επόμενες ημέρες», συνέχισε η CENTCOM, διευκρινίζοντας ότι η βοήθεια θα δοθεί στον ΟΗΕ ο οποίος «θα συντονίσει τη διανομή της στη Γάζα».

Η προβλήτα αυτή, το κόστος της οποίας ανακοινώθηκε στα 320 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, είχε αρχική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 7η Μαΐου. Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ένα σκάφος στο οποίο είχε φορτωθεί βοήθεια είχε αποπλεύσει από το λιμάνι της Λάρνακας, στην Κύπρο, με προορισμό αυτή την πλωτή προβλήτα. Αναμένεται να εκφορτωθούν περίπου 100 τόνοι προσωρινών καταλυμάτων για τους κατοίκους της Γάζας, 2,4 εκατ. ανθρώπους, εκ των οποίων το 70% περίπου έχει εκτοπιστεί λόγω του πολέμου, σε έναν ήδη πολυπληθή θύλακα που βρίσκεται υπό πολιορκία εδώ και επτά μήνες.

BREAKING: AID DELIVERIES BEGIN USING GAZA PIER

U.S. Central Command revealed that aid trucks have started using the floating pier in Gaza for the first time.

“Today at approximately 9 am. (Gaza time), trucks carrying humanitarian assistance began moving ashore via a… pic.twitter.com/UsiDi9KjP5

— Kabiru Saje (@kabirusaje) May 17, 2024