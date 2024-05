Τζένιφερ Λόπεζ μητέρα: Το δημόσιο «σ’ αγαπώ», μετά τις συνεντεύξεις για το πόσο σκληρή ήταν

Η Τζένιφερ Λόπεζ ευχήθηκε στη μητέρα της, για την Ημέρα της Μητέρας, την Κυριακή 12 Μαΐου. Με μια ανάρτηση, η σταρ εξέφρασε δημόσια την αγάπη της στην Γουαδελούπη Ροντρίγκεζ, λίγους μήνες μετά την τελευταία της αναφορά της σε εκείνη, ότι υπήρξε σκληρή μητέρα. Σε ανάρτηση που έκανε μέσω Instagram, η JLo έγραψε: «Ευτυχισμένη Ημέρα της Μητέρας στη μαμά μου. Όσο περνούν τα χρόνια, συνειδητοποιώ όλο και περισσότερο τις θυσίες που έκανες για τον εαυτό σου και τα όνειρά σου για να μας δώσεις την ευκαιρία και τη δύναμη να ζήσουμε τα δικά μας.

Σε αγαπώ και σε αποδέχομαι γι’ αυτό που είσαι. Εκτιμώ όλα τα τραγούδια που τραγουδούσες και τον χορό στο σαλόνι και όλες τις ιστορίες που έλεγες και που κρεμόμουν από κάθε λέξη και μετά έκλαιγα από τα γέλια με τον τρόπο που τις έλεγες. Σε ευχαριστώ για τη χαρά που μου εμφύσησες. Η ανθεκτικότητά σου ζει μέσα στα κόκαλά μου και είμαι για πάντα ευγνώμων για τις όμορφες στιγμές, αλλά και για τις αναπόφευκτες δύσκολες στιγμές. Αυτές συνθέτουν τη ζωή μας και τη σχέση μας και δεν θα το ήθελα αλλιώς. Σε αγαπώ όπως ακριβώς είσαι. Για πάντα, Τζένιφερ».

Πριν μερικούς μήνες, η Λόπεζ είχε αναφερθεί στους γονείς της και τις δύσκολες σχέσεις της μαζί τους. Με αφορμή το ντοκιμαντέρ «The Greatest Love Story Never Told» η Λατίνα σταρ έκανε τον περασμένο Φεβρουάριο, μια αναδρομή στο Μπρονξ, εκεί όπου μεγάλωσε με τα αδέλφια και τους γονείς της, από τους οποίους όμως, δεν έλαβε αρκετή αγάπη. «Όσο μεγάλωνα έψαχνα πάντα κάποιον να με κάνει να νιώσω ότι με αγαπάει», είπε η JLo και συνέχισε: «Ήμουν το μεσαίο παιδί, όχι το μικρότερο, ούτε η πρωτότοκη και απλά χάνεσαι λίγο ανάμεσα σε όλα αυτά».

Αναφερόμενη στους γονείς της, Γκουανταλούπε Ροντρίγκεζ και Ντέιβιντ Λόπεζ, που χώρισαν τη δεκαετία του ’90, η Λόπεζ, είχε τονίσει πως: «Ένιωθα ότι με παραμελούσε πολύ ο πατέρας μου, επειδή πάντα δούλευε τα βράδια και μετά όλη μέρα κοιμόταν και δεν ένιωθα ότι είχα αρκετή σχέση μαζί του. Η μητέρα μου ήταν το κέντρο της προσοχής, το άτομο που ήταν η “ψυχή” του πάρτι».

Jennifer Lopez says she didn’t receive enough love as a child from ‘narcissistic’ mother and absent dad https://t.co/K2Hl6qbNzG pic.twitter.com/fhntDYg1uS

— Page Six (@PageSix) February 28, 2024