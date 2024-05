Χάρκοβο επίθεση: Συνεχίζονται τα πυρά από τον ρωσικό στρατό

Συνεχίζονταν σήμερα (13/05) οι μάχες στην περιοχή του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, όπου πάνω από 30 κοινότητες δέχονται ρωσικά πυρά και σχεδόν 6.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη. «Πάνω από 30 κοινότητες στην περιοχή του Χαρκόβου πλήττονται από πυρά πυροβολικού και όλμους του εχθρού», δήλωσε ο Όλεχ Σινεχούμποφ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κυβερνήτης διευκρίνισε ότι συνολικά 5.762 κάτοικοι εγκατέλειψαν τις περιοχές αυτές από την έναρξη των συγκρούσεων. Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν διασχίσει τα σύνορα από την Παρασκευή για να εξαπολύσουν επίθεση στις κατευθύνσεις του Λιπτσί και του Βοβτσάνσκ, δύο κοινότητες που βρίσκονται σε απόσταση περίπου 20 και 40 χιλιομέτρων αντίστοιχα στα βορειοανατολικά του Χαρκόβου, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας.

Footage reportedly from the Kharkiv Region of Northeastern Ukraine showing a “Kraken” Special Forces Unit with the Ukrainian Main Directorate of Intelligence, coming under Heavy Russian Artillery Bombardment near the Frontline. #Kharkiv #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/bNaaqQ3dJP

«Αυτή τη στιγμή, ο εχθρός σημειώνει τακτικές επιτυχίες», δήλωσε νωρίς σήμερα το ουκρανικό γενικό επιτελείο σε ανακοίνωση στο Facebook. Η Μόσχα έχει κινητοποιήσει «έως πέντε τάγματα», σύμφωνα με το Κίεβο. Σύμφωνα με το κανάλι DeepState στο Telegram, που πρόσκειται στον ουκρανικό στρατό, οι Ρώσοι κατάφεραν να καταλάβουν περίπου 100 τετραγ. χλμ συνολικά σε αυτές τις δύο συνοριακές περιοχές. Ο στρατός της Μόσχας «συνεχίζει την προέλασή του στην κατεύθυνση του χωριού Λιπτσί…Το πεζικό του εχθρού προσπαθεί να προελάσει, αλλά βρίσκεται υπό συνεχή πυρά, κυρίως από drones FPV (με εκρηκτικά), από τις ουκρανικές αμυντικές δυνάμεις», ανέφερε στην πρωινή του ενημέρωση το DeepState.

«Ο εχθρός συνεχίζει να προελαύνει προς το Βοβτσάνσκ, καταλαμβάνει θέσεις στην περιφέρεια για να διεισδύσει περαιτέρω στην πόλη», η οποία «υφίσταται βίαιους βομβαρδισμούς και η απομάκρυνση των κατοίκων είναι σε εξέλιξη», πρόσθεσε η ίδια πηγή. Χθες (12/05) στο Βοβτσάνσκ, «αρκετά σπίτια υπέστησαν ζημιές ύστερα από σειρά μαζικών βομβαρδισμών», και επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν, δήλωσε ο κυβερνήτης Σινεχούμποφ. Λιγότεροι από 300 κάτοικοι παραμένουν εκεί, συγκριτικά με 2.500 πριν από τον πόλεμο, σύμφωνα με τον ίδιο.

Is russia going to request an emergency UN meeting after it shelled random civilian buildings in Kharkiv, Kyiv, Dnipro?

They use their shitty missiles indiscriminately, and then you have dogs saying Ukraine needs to give up territory to these animals. pic.twitter.com/684b4pzGa5

