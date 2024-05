Ισραήλ βομβαρδισμοί Ράφα: Την 76η επέτειο από την ίδρυση του κράτους γιορτάζει εν μέσω πολέμου

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί πολλαπλασιάστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς το Ισραήλ ετοιμάζεται να εορτάσει, «χωρίς ειρήνη», την επέτειο της ίδρυσής του, την οποία επισκιάζει φέτος ο πόλεμος με τη Χαμάς, που διαρκεί πάνω από 7 μήνες. Τις πρώτες πρωινές ώρες, ομάδες του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσαν ότι έγιναν πλήγματα σε διάφορους τομείς του παλαιστινιακού θυλάκου όπου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, «δεν υπάρχει ασφαλής τοποθεσία» για τους περίπου 2,4 εκατομμύρια κατοίκους. Οι βομβαρδισμοί είχαν στο στόχαστρο ειδικά τη Ράφα (νότια), όπου βρίσκονται 1,4 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους βίαια εκτοπισμένοι εξαιτίας του πολέμου.

Αψηφώντας τις αμερικανικές και ευρωπαϊκές προειδοποιήσεις —η Ουάσιγκτον και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες φοβούνται πολύ βαρύ απολογισμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων—, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιμένει να λέει πως θα διεξαχθεί ευρείας κλίμακας χερσαία επίθεση στη Ράφα, κατ’ αυτόν το τελευταίο οχυρό των ταγμάτων της Χαμάς. Την περασμένη εβδομάδα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διέταξαν τους άμαχους στο ανατολικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας να φύγουν και έκτοτε λένε πως διεξάγουν «στοχευμένες» επιχειρήσεις εναντίον των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς.

Με τα πόδια, με αυτοκίνητα, τρίκυκλα και όποιο άλλο μέσο είναι διαθέσιμο, Παλαιστίνιοι συνεχίζουν να φεύγουν από τομείς της Ράφας, για να προσπαθήσουν να βρουν αλλού καταφύγιο. «Ζήσαμε κόλαση για τρεις ημέρες και τις χειρότερες νύχτες αφότου άρχισε ο πόλεμος», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μοχάμεντ Χαμάντ, 24 ετών, ένας από τους 300.000 Γαζαίους οι οποίοι, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, έφυγαν από την ανατολική Ράφα, που βομβαρδίζεται, ενώ δόθηκε η διαταγή στους αμάχους να απομακρυνθούν εσπευσμένα. Από την πλευρά της, η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για βομβαρδισμό εναντίον στρατιωτών και στρατιωτικών οχημάτων κοντά στη διέλευση της Ράφας.

Εξαπολύοντας επίθεση στη Ράφα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αυτό που επιδιώκει είναι τη «ματαίωση» κάθε προοπτικής να συναφθεί συμφωνία στις έμμεσες διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, κατήγγειλε χθες η Χαμάς. Το ισλαμιστικό κίνημα διαβεβαίωσε ότι δέχθηκε την πρόταση των μεσολαβητών (Αίγυπτος, Κατάρ, ΗΠΑ) για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός, αλλά η ισραηλινή κυβέρνηση αντέτεινε ότι η πρόταση που έγινε αποδεκτή βρισκόταν «πολύ μακριά από τις απαιτήσεις» που πρόβαλε εκείνη. Η Αίγυπτος, που επίσης βλέπει με κακό μάτι ενδεχόμενη χερσαία επίθεση ευρείας κλίμακας στη Ράφα, ανακοίνωσε πως εννοεί να συνοδεύσει τη Νότια Αφρική στο αίτημά της προς το Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ) των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη να επιβληθούν νέα επείγοντα μέτρα στο Ισραήλ, λαμβανομένης υπόψη της «έκτασης των ισραηλινών επιθέσεων εναντίον αμάχων».

Αφού ήχησαν αρχικά χθες βράδυ, οι σειρήνες αναμένεται να ενεργοποιηθούν ξανά σήμερα, στις 11:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), σημαίνοντας την έναρξη των ετήσιων εκδηλώσεων μνήμης για τους πεσόντες για την υπεράσπιση του Ισραήλ και τα θύματα επιθέσεων, την παραμονή της 76ης επετείου της ίδρυσης του εβραϊκού κράτους, που όμως επισκιάζει ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας. Θα ακολουθήσει σειρά τελετών σε στρατιωτικά νεκροταφεία του Ισραήλ. Η ατμόσφαιρα πένθους θα δώσει τη θέση της, τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, σε εορτασμούς για την ημέρα της ανεξαρτησίας, την επέτειο της ανακήρυξης της ίδρυσης του κράτους του Ισραήλ, τη 14η Μαΐου 1948. Μέρος τους ακυρώθηκε, εξαιτίας του πολέμου. «Απόψε, δεν έχουμε ούτε ειρήνη, ούτε ηρεμία» στις καρδιές, είπε ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ κατά τη διάρκεια τελετής στο Τείχος των Δακρύων στην Ιερουσαλήμ.

Στο πλευρό του, ο αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Χερτσί Χαλεβί δήλωσε πως αναλαμβάνει προσωπικά «την ευθύνη για την αποτυχία της αποστολής μας», την προστασία των πολιτών του κράτους του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου. «Είμαι ο διοικητής που έστειλε τους γιους σας τις κόρες σας στη μάχη από την οποία δεν επέστρεψαν και στις τοποθεσίες από τις οποίες αιχμαλωτίστηκαν». «Τη 15η Μαΐου, οι Παλαιστίνιοι θυμούνται από την πλευρά τους τη Νάκμπα, την «καταστροφή» που ήταν γι’ αυτούς η δημιουργία του κράτους του Ισραήλ», ανέφερε. Σε μία εντυπωσιακή εξομολόγηση ανέφερε ότι κάθε μέρα κουβαλάει τη μνήμη των νεκρών και ότι φέρει την ευθύνη να απαντήσει στις διεισδυτικές ερωτήσεις που κρατούν ξύπνιους τους πολίτες. «Σε αυτόν τον πόλεμο, είμαστε αποφασισμένοι να ολοκληρώσουμε την αποστολή, παρόλο που συνειδητοποιούμε το κόστος».

Israel is blasting the names of dead IDF terrorist on a wall in Jerusalem. Keep scrolling bitches. No matter how many of them are gone it’s never enough.

«Οι ισραηλινές αρχές συνεχίζουν να εκδίδουν διαταγές εξαναγκαστικού εκτοπισμού (…) αναγκάζοντας τους κατοίκους της Ράφας να διαφύγουν προς οπουδήποτε», ανέφερε μέσω X ο επικεφαλής του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), ο Φιλίπ Λαζαρινί. «Το να γίνεται λόγος για ασφαλείς ζώνες είναι ψευδές και παραπλανητικό. Δεν υπάρχει ασφαλής τοποθεσία στη Γάζα», πρόσθεσε. Παράλληλα, ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, προεισοποίησε εχθές πως η επίθεση στη Ράφα θα προκαλούσε «χάος», «αναρχία» και «τεράστιες ζημιές» για τον άμαχο πληθυσμό, χωρίς «να επιλύσει το πρόβλημα της Χαμάς». «Θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ένοπλα μέλη της Χαμάς» κι αφού ολοκληρωθεί η επιχείρηση στη Ράφα, ενώ οι Ταξιαρχίες έχουν «επιστρέψει σε ζώνες που το Ισραήλ απελευθέρωσε στον βορρά, ακόμα και στη Χαν Γιούνις», τόνισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε νέα έκκληση για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων, κατά τη διάρκεια συνόδου στο Κουβέιτ, όπου δωρητές δεσμεύθηκαν να διαθέσουν πάνω από δύο δισεκατομμύρια δολάρια σε δυο χρόνια για τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Οι παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακο έχουν σχεδόν παραλύσει, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, από την περασμένη Δευτέρα, αφότου ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν να επιχειρούν σε ανατολικούς τομείς της Ράφας και κυρίευσαν την παλαιστινιακή πλευρά του συνοριακού περάσματος με την Αίγυπτο, κλείνοντας την πύλη πιο νευραλγικής σημασίας για τις οχηματοπομπές με τη βοήθεια. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες πως άνοιξε νέο χερσαίο πέρασμα, τη «διέλευση ‘δυτικό Έρετς’», στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, για να επιτραπεί η είσοδος βοήθειας. Περίπου τριάντα φορτηγά τη διέσχισαν και έφθασαν στην πόλη της Γάζας, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

#US Secretary of State Antony Blinken says the #Israeli offensive on Rafah would be unlikely to end the Hamas threat. Blinken also confirms US President Joe Biden has paused the delivery of 3,500 bombs to Israel due to the lack of a “credible plan” to protect civilians. pic.twitter.com/DN85waGHuD

— CGTN Global Watch (@GlobalWatchCGTN) May 13, 2024