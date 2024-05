Προσγείωση με την “κοιλιά”: Τρόμος για επιβάτες, δείτε βίντεο

Προσγείωση χωρίς τους τροχούς πραγματοποίησε μικρό αεροσκάφος τύπου Beechcraft B200 Super King Air στο αεροδρόμιο του Νιούκαστλ στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας μετά από πρόβλημα στον σχετικό μηχανισμό. Σε βίντεο έχει καταγραφεί, μάλιστα, η στιγμή που το αεροσκάφος προσγειώνεται με την «κοιλιά» το απόγευμα της Δευτέρας (τοπική ώρα). Νωρίτερα το αεροσκάφος με τους τρεις επιβαίνοντες πραγματοποίησε κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο για σχεδόν τέσσερις ώρες, καθώς η βλάβη διαπιστώθηκε αμέσως μετά την απογείωση.

#WATCH : Video of the moment when plane makes emergency landing at New Castle Airport with no landing gear.#Newcastle #NSW #Australia #BreakingNews #XDV #NewcastleAirport #EmergencyLanding pic.twitter.com/UMqcsSfrui

