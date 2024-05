Μικρό Ταρανδάκι αληθινή ιστορία: Οι μεγαλύτερες αποκαλύψεις από τη συνέντευξη της πραγματικής Martha

Η Fiona Harvey, η γυναίκα από τη Σκωτία που βρέθηκε πριν λίγες ημέρες στο στόχαστρο των φαν της σειράς Baby Reindeer, που την κατονόμασαν ως την πραγματική Martha στην οποία βασίστηκε η σειρά του Netflix, έδωσε συνέντευξη στον Piers Morgan και πραγματοποίησε τις δικές της αποκαλύψεις για την ιστορία που απασχολεί το τηλεοπτικό κοινό εδώ και πολλές εβδομάδες. Πριν η Harvey εμφανιστεί στην εκπομπή Uncensored που προβάλλεται στο YouTube, είχε υποστηρίξει μέσα από αναρτήσεις της στο Facebook και δηλώσεις της σε εφημερίδες ότι δεν είναι η Martha της σειράς. Τελικά, χτες βράδυ επιβεβαίωσε ότι πράγματι είναι εκείνη, αρνούμενη όμως ότι τα περιστατικά συνέβησαν κατά τον τρόπο που τα παρουσιάζει ο δημιουργός της σειράς Richard Gadd και φερόμενο ως θύμα της Fiona.

Συγκεκριμένα, η 58χρονη είπε ότι είχε συναντήσει τον κωμικό από κοντά μόνο δυο με τρεις φορές και πως πράγματι τον είχε αποκαλέσει «μικρό ταρανδάκι». Αρνήθηκε ότι του έστειλε 41.000 email και εκατοντάδες tweets και επέμεινε ότι είχε προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί του δέκα φορές με μήνυμα και μία φορά μέσω ταχυδρομικής επιστολής. «Δεν νομίζω ότι του έστειλα κάτι. Μπορεί ένα δυο email, για πλάκα, αλλά αυτό ήταν», είπε η Fiona που θεωρεί ότι ο Gadd πάντα ήθελε να αποκαλυφθεί η ταυτότητά της, όπως και έγινε σχεδόν ώρες μετά την προβολή της σειράς. «Δεν ήταν επιλογή μου, με ανάγκασαν να το κάνω», είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενη στην επιβεβαίωση της ταυτότητάς της, μιας και έγινε αποδέκτρια απειλών θανάτου.

Η ίδια αποκάλυψε ότι «οπωσδήποτε» θα στραφεί ενάντια στο Netflix και τον Gaad στα αρμόδια δικαστήρια, ενώ για να αποδείξει τα λεγόμενά της θέτει τους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media στη διάθεση των αρχών. Επίσης, η Fiona Harvey είπε ότι ποτέ δεν έχει κατηγορηθεί για κάποιο αδίκημα και πως ποτέ δεν έχει φυλακιστεί, σε αντίθεση με όσα συμβαίνουν ή υπονοούνται στη σειρά, λέγοντας πως αυτό το κομμάτι στο χαρακτήρα της Martha είναι δημιούργημα του Gadd. Ωστόσο, η ίδια δήλωσε ότι δεν έχει παρακολουθήσει τη σειρά και πως δεν είναι περίεργη να το κάνει, αλλιώς «θα ήταν άρρωστη», καθώς εκτός των άλλων τη βρίσκει μισογυνιστική. Ακόμα, είπε πως δεν μπορεί να πιστέψει πώς ο Gadd έκανε κάτι τέτοιο, ειδικά μετά από τόσα χρόνια από την πρώτη τους συνάντηση.

“He asked me to sleep with him…

“He said ‘would I like my curtains fixed?'”

Fiona Harvey tells Piers Morgan that Richard Gadd pursued her, not the other way round.

