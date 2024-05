Νετανιάχου για Eurovision: Το μήνυμα στην Έντεν Γκόλαν

Σφοδρές αντιδράσεις υπάρχουν για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision 2024, εν μέσω του πολέμου στη Γάζα.

Λίγες ώρες πριν από την εμφάνιση της Ισραηλινής Έντεν Γκόλαν στη σκηνή κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιτελικού, χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Μάλμε.

“Eden, I would like to wish you success, but you are already successful!

You are competing, proudly and impressively, not only in the Eurovision but you are successfully competing against an ugly wave of antisemitism, and are standing up to it, honorably representing Israel” 🇮🇱 pic.twitter.com/3qRGXx629f

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 9, 2024