Λεωφορείο Αγία Πετρούπολη, έπεσε σε ποτάμι: Νέο βίντεο σοκ

Τουλάχιστον επτά είναι οι νεκροί από την πτώση λεωφορείου στον ποταμό Μόικα της Αγίας Πετρούπολης, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στη 1 το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν λεωφορείο με περίπου 20 επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και έπεσε από γέφυρα στα νερά του ποταμού Μόικα. Ο προηγούμενος απολογισμός των ρωσικών Αρχών έκανε λόγο για τρεις νεκρούς και έξι τραυματίες, εκ των οποίων τέσσερις νοσηλεύονταν σε κρίσιμη κατάσταση. Ο 44χρονος οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη και ανακρίνεται. Σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα, υποστήριξε ότι έχασε τον έλεγχο του οχήματος εξαιτίας βλάβης στο σύστημα πέδησης.

Βίντεο-σοκ μέσα από το λεωφορείο στην Αγία Πετρούπολη

Σε βίντεο που ανέβηκε στο Twitter δείχνει από την κάμερα εντός του λεωφορείου την προσπάθεια του οδηγού να ανακτήσει τον έλεγχο του οχήματος πριν πέσει από τη γέφυρα χωρίς όμως να τα καταφέρνει.

