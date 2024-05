Ισραήλ Eurovision 2024: Αποδοκίμασαν τη Γκολάν στην τελευταία πρόβα πριν τον τελικό

Την Παρασκευή (10/5) πραγματοποιήθηκε η τελευταία πρόβα των χωρών που συμμετέχουν στη Eurovision 2024 και θα διαγωνιστούν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (11/5).

Ανάμεσά τους και η εκπρόσωπος του Ισραήλ Εντέν Γκολάν, η οποία όπως σχολίασαν τοπικά μέσα, «ερμήνευσε το Hurricane στην τελική πρόβα της Eurovision εν μέσω δυνατών αποδοκιμασιών, στέλνοντας το μήνυμα ”η αγάπη θα επικρατήσει”».

Very loud boos during the performance of Eden Golan, Israeli singer in tonight’s Jury Show #Eurovision #EdenGolan #Israel #Palestine #Rafah #Gaza #ESC #Eurovision2024 #ESC2024 pic.twitter.com/I0gl5F7KiK

— Across The Line (@AcrossTheLine11) May 10, 2024