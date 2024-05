Γεωμαγνητική καταιγίδα τι είναι: Το σπάνιο φαινόμενο που έφερε μαγικό Βόρειο Σέλας

Γεωμαγνητική καταιγίδα χτυπά εδώ και λίγες ώρες τη Γη προσφέροντας εντυπωσιακές εικόνες, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί έντονη ανησυχία καθώς μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στα δίκτυα ηλεκτρισμού, αν και μέχρι στιγμής το φαινόμενο εξελίσσεται ομαλά στις περισσότερες περιοχές. Είναι χαρακτηριστικό ότι η γεωμαγνητική καταιγίδα οδήγησε σε διακοπές ρεύματος στη Σουηδία και κατέστρεψε μετασχηματιστές στη Νότια Αφρική, όπως ανέφερε η αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA). Η ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα έχει αναβαθμιστεί σε επίπεδο 5, όπως ανακοίνωσε το National Oceanic and Atmospheric.

Probably, one of the most beautiful Aurora Borealis. #aurora #solarstorm #NorthernLights pic.twitter.com/pULeqr7gH1

Ωστόσο, η γεωμαγνητική καταιγίδα δημιούργησε ένα εντυπωσιακό Βόρειο Σέλας με μοναδικές εικόνες τόσες σε χώρες της Ευρώπης, όσο και στις ΗΠΑ με τους χρήστες του διαδικτύου να μοιράζονται τα σχετικά στιγμιότυπα που απαθανάτισαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ok…. Did not expect this tonight. Colour me stunned.

Even better was someone playing “in the air tonight” really loudly. “I’ve been waiting for this moment, all my life…”#aurora #solarstorm #NorthernLights #skinnerskitchen pic.twitter.com/n7tVnSHFHe

