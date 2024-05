Φωτιά σε σπίτι Βρετανία: Νεκρές δύο γυναίκες

Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από φωτιά σε σπίτι στο Γουλβερχάμπτον της Βρετανίας. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν σε ένα σπίτι στην περιοχή Dunstall Hill, λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα (ώρα Βρετανίας), καθώς είχε πάρει φωτιά. Δύο γυναίκες, ηλικίας περίπου 20 ετών, επιβεβαιώθηκε ότι είναι νεκρές, σύμφωνα με τις Aρχές. Όπως μεταδίδει το BBC, δύο άνδρες, ηλικίας 19 και 22 ετών, οι οποίοι θεωρείται ότι ήταν γνωστοί των γυναικών, συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φόνο.

Ακόμη, τρεις άνδρες και μια γυναίκα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, με τη γυναίκα να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, επιβεβαίωσε η αστυνομία. Ένα ακόμη άτομο πήρε εξιτήριο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική. Οι αξιωματικοί εργάζονται για να εξακριβώσουν τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ στο σημείο έχει τοποθετηθεί αστυνομικός κλοιός.`

BREAKING: Two women have been killed in house fire in Wolverhampton.

Two men have been arrested on suspicion of murder.

