Τζόκοβιτς μπουκάλι: Ο Σέρβος σωριάστηκε στο έδαφος την ώρα που μοίραζε αυτόγραφα

Δεν τελείωσε με τον καλύτερο τρόπο η πρώτη ημέρα του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Masters της Ρώμης. Ο Σέρβος κέρδισε 2-0 σετ τον Γάλλο Κορεντάν Μουτέ, προκρίθηκε στον επόμενο γύρο, αλλά μετά τον αγώνα τον περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη.

Ενώ πλησίασε στον κόσμο για να υπογράψει αυτόγραφα, ένα δοχείο με νερό (θερμός) με νερό προσγειώθηκε στο κεφάλι του και τον έριξε στο χώμα. Αμέσως σήμανε συναγερμός, οδηγήθηκε στο ιατρείο, αλλά δεν είχε κάτι και έφυγε για το ξενοδοχείο του.

Οι διοργανωτές έκαναν έρευνα και διαπίστωσαν ότι ήταν ατύχημα και όχι… επίθεση. Το δοχείο έφυγε από την τσάντα ενός θεατή που έσκυψε και προσγειώθηκε στο κεφάλι του Νόλε. «Βγαίνοντας από το κεντρικό court μετά το τέλος του αγώνα του, ο Novak Djokovic χτυπήθηκε στο κεφάλι από ένα δοχείο νερού, καθώς υπέγραφε αυτόγραφα για τους θεατές. Δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες και ήδη έχει αποχωρήσει από το Foro Italico για να επιστρέψει στο ξενοδοχείο του. Η κατάστασή του δεν επιδέχεται καμίας ανησυχίας», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Masters της Ρώμης.

Here is some footage from a different angle and thankfully it does look like it may well have just been a freak accident. It’s not the clearest of videos but it appears a man reaching over to see Djokovic has seen a bottle fall out of his rucksack. pic.twitter.com/EWrb7bJLfG

— nikola 3 (@ronin19217435) May 10, 2024