Γουίλ Σμιθ σπίτι: Εισβολέας συνελήφθη για καταπάτηση της κατοικίας του

Ένας άνδρας συνελήφθη πρόσφατα για απόπειρα διάρρηξης στην ιδιοκτησία του Γουίλ Σμιθ στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με δημοσίευμα του Page Six. Εκπρόσωπος του τμήματος της αστυνομίας δήλωσε στο Page Six την Τρίτη 7 Μαΐου ότι η αστυνομία έλαβε κλήση για ύποπτο άτομο την 1η Μαΐου το απόγευμα γύρω στις 4:06 μ.μ. Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος περιέγραψε ότι οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν αρχικά ότι ο ύποπτος βρισκόταν στην περιοχή κοντά στην κατοικία του Σμιθ, αλλά στη συνέχεια έλαβαν μια δεύτερη κλήση που ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι το ίδιο άτομο είχε καταφέρει να εισβάλει στην ιδιοκτησία του κινηματογραφικού σταρ.

Σύμφωνα με το TMZ, η ομάδα ασφαλείας του Σμιθ παρενέβη, κρατώντας τον άνδρα πριν καταφέρει να μπει στο σπίτι του Σμιθ. Ο ύποπτος – ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί ως ο 37χρονος Ρόμπερτ Όγκντεν – συνελήφθη για καταπάτηση. Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για πλημμέλημα. Η περιγραφή σημειώνει ότι πρόκειται για μαύρο άνδρα που ζυγίζει 98 κιλά, έχει ύψος 1,83 μ., είναι φαλακρός και έχει καστανά μάτια.

Ο υπεύθυνος δημοσίων πληροφοριών επιβεβαίωσε στο Page Six ότι από το απόγευμα της Τρίτης, ο ύποπτος δεν βρίσκεται πλέον υπό κράτηση. Τα διαδικτυακά αρχεία δείχνουν, επίσης, ως ημερομηνία αποφυλάκισης του Όγκντεν την 3η Μαΐου. Ο ηθοποιός του «Fresh Prince of Bel Air» δεν έχει αναφερθεί στο περιστατικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Σμιθ φέρεται να μην βρισκόταν στο σπίτι την ώρα της εισβολής και ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι «δεν φαίνεται» ότι κάποιος τραυματίστηκε, καθώς η πληροφορία αυτή δεν αναφέρεται λεπτομερώς στην αναφορά τους. Η οικογένεια Σμιθ έχει πέσει ξανά θύμα άλλων εισβολών στο παρελθόν.

Intruder arrested for trespassing at Will Smith’s Los Angeles home https://t.co/8vFTD8bShP pic.twitter.com/PQyjikH8PP

— Page Six (@PageSix) May 8, 2024