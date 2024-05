Το υψηλότερο IQ στον κόσμο 2024: Ο πιο έξυπνος άνθρωπος στον πλανήτη

Συχνά, το επίπεδο εξυπνάδας ενός ατόμου συνδέεται με το πόσο υψηλό είναι το IQ του (Intelligence Quotient), το οποίο διαπιστώνεται μέσω διάφορων τεστ. Ωστόσο, αυτά τα τεστ δεν καλύπτουν πλήρως την ευφυΐα και δεν μπορούν να αποτελέσουν το τελικό κριτήριο για να μετρήσει κανείς την εξυπνάδα. Η δημιουργικότητα είναι ένας άλλος τρόπος μέτρησης της εξυπνάδας. Οι άνθρωποι που είναι δημιουργικοί συχνά έχουν μια υψηλή ευφυΐα. Επίσης, η κοινωνική ευφυΐα, η ικανότητα δηλαδή να κατανοείτε τους άλλους, να αντιλαμβάνεστε τις κοινωνικές δυναμικές και να αλληλεπιδράτε με αποτελεσματικό τρόπο, μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως μέτρο εξυπνάδας. Ο Δείκτης Νοημοσύνης ή αλλιώς IQ, χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του επιπέδου νοημοσύνης ενός ατόμου. Οι βαθμολογίες συγκεντρώνονται από τους συμμετέχοντες που συμπληρώνουν τυποποιημένα τεστ που μετρούν τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, γρίφων, μνήμης και άλλα.

Με βάση τη διάμεση βαθμολογία που είναι συνήθως γύρω στο 100, η δεδομένη βαθμολογία IQ σας είναι σχετική με αυτή της γενικής νοημοσύνης του πληθυσμού. Κάτω από το 85 θεωρείται κακή βαθμολογία, το 130 και πάνω σημαίνει ότι είσαι έξυπνος (όσοι το έχουν ανήκουν στο κορυφαίο 2% του πληθυσμού). Είναι δύσκολο να κριθεί με ακρίβεια η νοημοσύνη και αξίζει πάντα να παίρνετε τις βαθμολογίες IQ με επιφύλαξη λόγω πολιτισμικών διαφορών και άλλων παραγόντων. Όπως αναφέρει μελέτη στο Frontiers In Systems Neuroscience, «οι βαθμολογίες των τεστ νοημοσύνης συχνά παρεξηγούνται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν λανθασμένα». Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη: το σκορ IQ δεν αποτελεί μονάδα μέτρησης. Για παράδειγμα, κάποιος με βαθμολογία IQ 130 δεν είναι κατά 30% εξυπνότερος από κάποιον με βαθμολογία IQ 100. Δεδομένων των αλλαγών στις εξετάσεις κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, είναι επίσης δύσκολο να συγκρίνει κανείς τις βαθμολογίες που επιτεύχθηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Θεωρητικά, δεν υπάρχει όριο στις βαθμολογίες IQ. Το 200 θεωρείται συχνά ως η θεωρητική μέγιστη βαθμολογία, αλλά ορισμένοι άνθρωποι έχουν ξεπεράσει αυτόν τον αριθμό.

Ποιος έχει το υψηλότερο IQ στον κόσμο;

Ο Κινεζοαμερικανός μαθηματικός Terence Tao λέγεται ότι έχει την υψηλότερη βαθμολογία IQ στον κόσμο αυτή τη στιγμή, με εντυπωσιακή βαθμολογία μεταξύ 225-230. Ουσιαστικά όμως ισοβαθμεί για τον τίτλο, η Marilyn Vos Savant. Το καταγεγραμμένο IQ της στο Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες ήταν 228, που απονεμήθηκε μεταξύ των εκδόσεων 1986-1989 έως ότου το ρεκόρ διακόπηκε το 1990, με τις βαθμολογίες IQ να θεωρούνται πολύ αναξιόπιστες για τεκμηρίωση. Ο Christopher Hirata έχει το δεύτερο υψηλότερο επιβεβαιωμένο IQ, με εκπληκτική βαθμολογία 225. Υπήρξαν μερικοί άλλοι με ίσες ή υψηλότερες βαθμολογίες. Και πάλι, η ίδια προειδοποίηση ισχύει ότι οι βαθμολογίες IQ πρέπει να λαμβάνονται με κάποια επιφύλαξη, ειδικά για εκείνους πριν από την εφεύρεση του τεστ IQ.

Ποιος είχε ποτέ το υψηλότερο IQ;

Είναι δύσκολο να κρίνουμε ποιος είχε ποτέ το υψηλότερο IQ. Για πολλά σπουδαία μυαλά, το τεστ IQ απλώς δεν υπήρχε κατά τη διάρκεια της ζωής τους στη Γη. Η εγκυρότητα άλλων που λέγεται ότι έκαναν τεστ νοημοσύνης είναι επίσης υπό αμφισβήτηση, καθώς τα επίσημα αρχεία είναι δύσκολο να εντοπιστούν. Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε κάποιους ανθρώπους να δηλώσουν ότι έχουν το υψηλότερο IQ όλων των εποχών.

William James Sidis

Λέγεται ότι είναι ο εξυπνότερος άνθρωπος που έζησε ποτέ. Ο William James Sidis είναι το σημείο αναφοράς για τα παιδιά-θαύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν σε θέση να διαβάσει την εφημερίδα σε ηλικία μόλις 18 μηνών και εισήλθε στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ σε ηλικία 11 ετών, ενώ αποφοίτησε στα 16 του. Έγραψε διάφορες μελέτες, μεταξύ των οποίων η δημιουργία μιας κατασκευασμένης γλώσσας στο Book Of Vendergoord (σε ηλικία 8 ετών) και το βιβλίο The Animate And The Inanimate (το οποίο κάλυπτε την κοσμολογία και την αντιστρεψιμότητα του δεύτερου νόμου της θερμοδυναμικής και προέβλεπε τη μαύρη τρύπα). Στο βιβλίο Psychology For The Millions, ο Abraham Sperling περιγράφει λεπτομερώς πώς του είχε πει η Helena Sidis (αδελφή του William) ότι «λίγα χρόνια πριν από τον θάνατό του, ο αδελφός της Bill έκανε ένα τεστ νοημοσύνης σε έναν ψυχολόγο». Ο Σπέρλινγκ εξηγεί ότι η βαθμολογία του Γουίλιαμ Σίντις «ήταν η υψηλότερη που είχε επιτευχθεί ποτέ. Όσον αφορά τον δείκτη νοημοσύνης, ο ψυχολόγος εξιστορούσε, ότι ο αριθμός θα ήταν μεταξύ 250 και 300». Στα χρόνια που ακολούθησαν, ωστόσο, οι ισχυρισμοί για το σκορ IQ του Σίντις έχουν αμφισβητηθεί έντονα.

Ada Lovelace

Η πρώτη επιστήμονας πληροφορικής, η Ada Lovelace, αναφέρεται συχνά όταν πρόκειται για τους πιο ευφυείς ανθρώπους που έζησαν ποτέ. Μέσω της εργασίας της στην Analytical Engine, ουσιαστικά εφηύρε το πρώτο πρόγραμμα υπολογιστή που είχε δει ο κόσμος.

Christopher Michael Langan

Ο Christopher Michael Langan, ο οποίος αναφέρεται ότι έχει δείκτη νοημοσύνης 195, θεωρείται συχνά ένας από τους εξυπνότερους ανθρώπους εν ζωή. Η αμφιλεγόμενη προσωπικότητα έχει συχνά ταχθεί υπέρ των θεωριών συνωμοσίας και ισχυρίζεται ότι η ύπαρξη του Θεού μπορεί να αποδειχθεί με τα μαθηματικά.

Albert Einstein

Θεωρείται συχνά ως ένας από τους πιο έξυπνους ανθρώπους που έζησαν ποτέ, αλλά συχνά υποστηρίζεται ότι το IQ του Αϊνστάιν ήταν στην πραγματικότητα χαμηλότερο από ό,τι νομίζετε. Δεδομένου ότι το τεστ δεν υπήρχε όταν ο Αϊνστάιν περπατούσε στη Γη, ωστόσο, είναι αδύνατο να γνωρίζουμε πόσο έξυπνος ήταν στην πραγματικότητα αυτός ο διάσημος επιστήμονας.

Leonardo da Vinci

Ένας άλλος που συχνά θεωρείται ως ένας από τους πιο έξυπνους ανθρώπους που υπήρξαν ποτέ, είναι ο Λεονάρντο ντα Βίντσι, ο οποίος υπήρξε μαθηματικός, μηχανικός, βοτανολόγος, χαρτογράφος και πολλά άλλα, οπότε είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς ένα επίτευγμα.

Sho Yano

Ο Sho Yano ήταν πρωτοετής φοιτητής σε ηλικία εννέα ετών και έγινε γιατρός σε ηλικία μόλις 21 ετών. Αυτό τον έκανε «τον νεότερο φοιτητή στην ιστορία του Πανεπιστημίου του Σικάγο που έλαβε διδακτορικό», σύμφωνα με την Chicago Tribune. Ο Sho Yano, 12χρονος φοιτητής ιατρικής τότε στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο στην τάξη ιστολογίας του στις 4 Αυγούστου 2003.

Katherine Johnson

Θα έχετε συναντήσει τη μαθηματικό Κάθριν Τζόνσον αν έχετε δει την υποψήφια για Όσκαρ ταινία Hidden Figures. Το έργο της ήταν ζωτικής σημασίας στις πρώτες διαστημικές αποστολές της NASA και έπαιξε ρόλο στο να φτάσουν στο διάστημα οι αστροναύτες John Glenn και Alan Shephard. Οι υπολογισμοί της Johnson για την τροχιά χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και στις αποστολές Apollo.

Stephen Hawking

Είναι ένας από τους πιο διάσημους θεωρητικούς φυσικούς και κοσμολόγους της ιστορίας. Έδειξε περίφημα ότι οι μαύρες τρύπες εκπέμπουν ενέργεια, συρρικνώνονται αργά και εκρήγνυνται με μια λάμψη ακτίνων γάμμα, με την ακτινοβολία Χόκινγκ να αποτελεί βασική κοσμολογική θεωρία.