Ρεάλ – Μπάγερν 2-1: Φοβερό ξέσπασμα Τουχέλ κατά τη διάρκεια του ματς

H Ρεάλ Μαδρίτης γύρισε από την… κόλαση του 0-1, πραγματοποίησε μία επική ανατροπή σε διάστημα 4 λεπτών και με δύο γκολ από τον Χοσέλου, επικράτησε με 2-1 της Μπάγερν Μονάχου και πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Γουέμπλεϊ. Ωστόσο, στις δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση, ο Τόμας Τούχελ, ήταν έξαλλος με το σφύριγμα του διαιτητή στο 103′, στο οποίο ο Ντε Λιχτ σκόραρε το γκολ που θα έστελνε το ματς στην παράταση, το οποίο όμως ακυρώθηκε.

Αναλυτικά, ο ίδιος είπε ότι: «Η τελευταία σκηνή είναι το κερασάκι στην τούρτα. Είναι απόλυτη καταστροφή. Το δεύτερο γκολ της Ρεάλ Μαδρίτης τελειώνει το παιχνίδι. Ο διαιτητής δεν χρειάζεται να σφυρίξει. Είναι παραβίαση των κανόνων. Είναι αρκετά καθαρό και δεν υπάρχει αμφιβολία. Πηγαίνει ενάντια στους σύγχρονους κανονισμούς του ποδοσφαίρου ότι συνέβη».

«Το πρώτο μεγάλο λάθος έγινε από τον βοηθό. Στις καθυστερήσεις το έκανε και με τον Ντέιβις. Έχω ένα ελαφρώς παράξενο συναίσθημα. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος αν είναι οφσάιντ. Και το να έχεις τα αρ@@@ να σηκώνεις το σημαιάκι σε τέτοια κατάσταση είναι μεγάλο λάθος. Πήραμε το ριμπάουντ και σουτάραμε σε πέντε δευτερόλεπα, αλλά ο διαιτητής αποφασίζει να σφυρίξει, αλλά είναι ενάντια σε κάθε κανονισμό, λυπάμαι, δεν θα συνέβαινε ποτέ στην άλλη πλευρά (σ.σ. Ρεάλ).

Δεχόμαστε τη συγγνώμη του διαιτητή, αλλά σε έναν ημιτελικό δεν είναι ώρα να απολογείσαι. Δεν είναι η ώρα να διαπράττεις δύο σοβαρά λάθη. Οι διαιτητές έπρεπε να είναι στο υψηλότερο επίπεδο και δεν έχει νόημα να απολογούνται. Αν δεν είναι ικανοί στο να προσφέρουν την καλύτερη έκδοση, δεν χρειαζόμαστε τη συγγνώμη τους».

“It’s against every rule… It is what it is, but that would not have happened on the other side.”

Thomas Tuchel did not hold back about the offside decision 😳 pic.twitter.com/PVLzpcyU4C

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 8, 2024