Τρέξιμο 20 λεπτά θερμίδες: Οι αλλαγές που θα δείτε στο σώμα σας

Ένας από τους πλέον γνωστούς τρόπους εκγύμνασης είναι το τρέξιμο. Πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να το ενσωματώσουν στην καθημερινότητά τους προσφέροντας έτσι μοναδικά οφέλη στην υγεία και την γενικότερη ευεξία τους. Ακόμη και μια σύντομη διάρκεια τρεξίματος, όπως τα 20 λεπτά τρεις φορές την εβδομάδα μπορούν να σας χαρίσουν εκπληκτικά οφέλη. Συγκεκριμένα το τρέξιμο σύντομης διάρκειας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών παθήσεων και να αυξήσει τις πιθανότητές σας να ζήσετε περισσότερο, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of The American College of Cardiology.

Η έρευνα εξέτασε τον καρδιαγγειακό κίνδυνο σε περισσότερους από 55.000 ενήλικες και αποκάλυψε ότι το σύντομης διάρκειας τρέξιμο (ακόμα και για πέντε έως δέκα λεπτά την ημέρα), μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο θανάτου και να προσθέσει τρία χρόνια στη ζωή σας. Συνολικά, η έρευνα έδειξε ότι οι δρομείς έχουν 45% χαμηλότερο κίνδυνο να πεθάνουν από καρδιακές παθήσεις σε σχέση με όσους δεν τρέχουν. Το τρέξιμο βοηθάει επίσης στην απώλεια βάρους και στην καύση λίπους. Ο αντρικός οργανισμός με τρέξιμο περίπου 20 λεπτά μπορεί να καίει έως και 300-500 θερμίδες, ενώ ο γυναικείος μπορεί να καίει περίπου 240-400 θερμίδες, ανάλογα με το βάρος και την ένταση της προπόνησης.

Το τρέξιμο ενεργοποιεί και τους μύες του κορμού, όπως οι κοιλιακοί και οι μύες της πλάτης, προσφέροντας σταθερότητα και ισορροπία κατά τη διάρκεια της κίνησης. Αυτή η συνεχής εργασία των μυών του κορμού κατά το τρέξιμο βοηθά στη βελτίωση της στάσης του σώματος.

Πώς να ξεκινήσετε

Αν θέλετε να επωφεληθείτε από τα οφέλη του τρεξίματος δεν έχετε παρά να ξεκινήσετε με έναν γύρο του τετραγώνου σας το απόγευμα. Αρχικά ξεκινήστε με έναν ήπιο ρυθμό τζόκινγκ για τα πρώτα 5 λεπτά, έτσι ώστε να βοηθήσετε το σώμα σας να εγκλιματιστεί. Έπειτα επιταχύνετε προοδευτικά. Να θυμάστε πως αν τρέξετε απότομα ενδέχεται να τραυματιστείτε και να εγκαταλείψετε την προπόνησή σας σχετικά γρήγορα λόγω κούρασης. Επομένως μείνετε στον ρυθμό που νιώθετε άνετα.

Επίσης, ως αρχάριος με το τρέξιμο μικρής διάρκειας έχετε λιγότερες πιθανότητες να τραυματιστείτε από ότι αν κάνετε περισσότερη ώρα. Ακόμη, το τρέξιμο μικρής διάρκειας ενσωματώνεται εύκολα στην καθημερινότητα, αντίθετα με τις πολύωρες προπονήσεις. Φορέστε τα αθλητικά σας, πάρτε τα ακουστικά σας, ένα μπουκαλάκι νερό και ξεκινήστε το τρέξιμο.