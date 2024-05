Αυξήσεις τιμών καφές – κακάο: Πώς επηρεάζονται αυτά τα είδη μεταξύ τους

Το κακάο και ο καφές έχουν γίνει αλληλένδετα φέτος, με τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τις ελλείψεις να τροφοδοτούν ράλι και των δύο εμπορευμάτων που δοκιμάζουν τα όρια των εμπόρων, σημειώνει το Bloomberg, με αφορμή τη νέα άνοδο των διεθνών τιμών των δύο αγαθών. Ακριβώς όπως το κακάο, η αγορά καφέ αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις. Και, όπως το κακάο (του οποίου οι διεθνείς τιμές σημειώνουν άνοδο 20% το τελευταίο διήμερο), η παραγωγή καφέ συγκεντρώνεται σε δύο χώρες. Το πιο σημαντικό είναι ότι πολλοί μεγάλοι έμποροι ασχολούνται και με τα δύο εμπορεύματα, οπότε οι αυξανόμενες τιμές του κακάο πιέζουν αυτούς τους παίκτες της αγοράς για μετρητά και τους αναγκάζουν να εγκαταλείψουν τις συναλλαγές καφέ.

Η σύνδεση είναι σημαντική, επειδή βοηθά να εξηγηθεί εν μέρει, γιατί οι τιμές του καφέ αυξήθηκαν – και πώς μια κρίση μετρητών αποκλείει τους εμπόρους από την αγορά. Οι τελευταίες επιπτώσεις του κακάο στον καφέ μπορεί να καταλήξουν να περιορίζονται χάρη στις διαφορές του από το συστατικό παρασκευής σοκολάτας. Το εμπόριο καφέ μπορεί να έχει «μολυνθεί» από ένα κύμα κερδοσκοπικών αγοραστών που στοιχηματίζουν ότι οι τιμές θα αυξηθούν μετά τα προβλήματα στο κακάο, δήλωσε ο Carlos Costa, επικεφαλής πωλήσεων της Hedgepoint Global Markets LLC. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του καφέ robusta σημείωσαν ράλι άνω του 70% κατά τη διάρκεια των έξι μηνών έως τον Απρίλιο για να φτάσουν στην υψηλότερη τιμή σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

Οι τιμές του κακάο έχουν υπερδιπλασιαστεί φέτος σε ρεκόρ τον περασμένο μήνα. Το ράλι του κακάο είχε «ψυχολογική επίδραση» στον καφέ, προκαλώντας συγκρίσεις μεταξύ των εμπορευμάτων, δήλωσε ο Andre Acosta, διευθυντής της χρηματοπιστωτικής εταιρείας Marex Group Plc. Τόσο τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κακάο όσο και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης robusta μπορεί να έχουν προσελκύσει «σημαντικές κλήσεις περιθωρίου» καθώς αυξήθηκαν, αναγκάζοντας τους εμπόρους να άρουν αντισταθμίσεις ή να ανταλλάξουν δικαιώματα προαίρεσης για να προστατεύσουν τις θέσεις τους. Τα περιθώρια κέρδους για τις εταιρείες που προμηθεύονται και τα δύο εμπορεύματα μπορεί να «βλάψουν», πρόσθεσε.

Το συνολικό ανοικτό ενδιαφέρον – ή ο αριθμός των εκκρεμών συμβολαίων – μειώθηκε τόσο στις αγορές κακάο όσο και στις αγορές robusta, καθώς οι τιμές αυξήθηκαν προκαλώντας μεταβλητότητα. Ωστόσο θεμελιωδώς, παράγοντες όπως η συγκέντρωση της παραγωγής κακάο στη Δυτική Αφρική την καθιστούν «πολύ πιο δύσκολη μακροπρόθεσμα από τον καφέ», δήλωσε ο Acosta. Οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά περίπου 60% μόνο αυτόν τον μήνα, ενώ έχουν ήδη υπερδιπλασιαστεί φέτος. Η μειωμένη συγκομιδή λόγω των κακών καιρικών συνθηκών και των ασθενειών σε φυτείες της Δυτικής Αφρικής, όπου καλλιεργείται το μεγαλύτερο μέρος του κακάο στον κόσμο και τα ελάχιστα σημάδια ανάκαμψης της παραγωγής αλλού, προκαλούν τεράστιους κλυδωνισμούς στον κλάδο.

