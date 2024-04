Τσολάκη – Έλον Μασκ: Έκθαμβος ο δισεκατομμυριούχος

Ο Έλον Μασκ «κυκλοφορεί» αρκετά στην πλατφόρμα του Χ, της οποίας είναι ιδιοκτήτης, και γράφει σχόλια σε διάφορες αναρτήσεις. Από τον σχολιασμό του Έλον Μασκ δεν έχει ξεφύγει τίποτα, καθώς συχνά αναφέρεται σε διάφορα θέματα και εκφράζει την άποψή του σε αναρτήσεις και σχόλια που κάνει στην πλατφόρμα του Χ (πρώην Twitter). Από τα σχόλια του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ δεν ξέφυγε ούτε η… Ελένη Τσολάκη. Ο Μασκ φαίνεται ότι παρακολούθησε ένα βίντεο από παλιότερη εκπομπή, στο οποίο η Ελένη Τσολάκη έλεγε τον καιρό με έντονο, χιουμοριστικό τρόπο, και εξέφρασε την άποψή του για την παρουσίαση του δελτίου.

Wow, that is a great way to wake up in Greece!

— Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2024