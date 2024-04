Χάος σε πτήση: Επιβάτης επιτέθηκε σε αστυνομικό και πλήρωμα

Πλάνα που συγκλονίζουν δείχνουν έναν επιβάτη εκτός εαυτού να επιτίθεται σε αστυνομικό και μέλη του πληρώματος καμπίνας σε πτήση από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Τουρκία αυτό το Σαββατοκύριακο. Το θέαμα προκάλεσε τρομαγμένες κραυγές από άλλους επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου ενός μικρού κοριτσιού που φαίνεται να καλύπτει το πρόσωπό του με τα χέρια του πριν το παρηγορήσει η μητέρα του, καθώς τρομοκρατημένο παρακολουθεί το πρωτόγνωρο θέαμα. Ο θορυβώδης επιβάτης της Easyjet, ο οποίος φορούσε φανέλα του ποδοσφαιρικού συλλόγου Celtic, γρονθοκόπησε τους αεροσυνοδούς που προσπαθούσαν να τον συγκρατήσουν, καθώς η πτήση προσγειώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ του Σαββάτου. Ο εξαγριωμένος άνδρας ακούγεται να βρίζει κάποιον άλλον επιβάτη, ανέφερε η Daily Record.

Με βάση την εφημερίδα, οι επιβάτες ανέφεραν ότι ο οπαδός του ποδοσφαίρου προκαλούσε αναστάτωση σε όλη την πτήση, η οποία απογειώθηκε από το Εδιμβούργο ώρες νωρίτερα. «Πριν ξεκινήσουν όλα, μια αεροσυνοδός χρειάστηκε να τον κρατήσει κάτω για 20 λεπτά», συμπλήρωσε ένας επιβάτης. Τα μέλη του πληρώματος της αεροπορικής εταιρείας βρήκαν επίσης ένα άδειο μπουκάλι βότκας στη θέση του. Ο μάρτυρας πρόσθεσε πως «Κάποιος είπε στον τύπο ότι ήταν ντροπή για τη φανέλα της Σέλτικ και τότε ήταν που ο άντρας τα έχασε».

A fight broke out on an #easyJet flight from #Edinburgh to #Antalya, on April 20. When the aircraft landed at Antalya Airport, police were called on board.The passenger hit another passenger, and then he hit the police officer too.

