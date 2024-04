Πινκ: Κινείται νομικά κατά του Φάρελ Γουίλιαμς

Η Pink έχει καταθέσει νομική αγωγή κατά του Φάρελ Γουίλιαμς για τις προσπάθειές του να εξασφαλίσει ένα εμπορικό σήμα με τον όρο «P.Inc». Η νομική ομάδα της τραγουδίστριας κατέθεσε την αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, ισχυριζόμενοι ότι το εμπορικό σήμα που προσπαθεί να καταχωρήσει ο Φάρελ Γουίλιαμς είναι στην πραγματικότητα, το όνομα της καλλιτέχνιδος. Αυτό λοιπόν, «είναι πιθανό να προκαλέσει σύγχυση, λάθος ή και εξαπάτηση των καταναλωτών», όπως αναφέρεται στα νομικά έγγραφα. «Το P.INC Mark είναι παρόμοιο με τα PINK Marks σε όψη, ήχο, νόημα και εμπορική εντύπωση», λέγεται στην κατάθεση.

Συνεχίζει: «Τα αγαθά και οι υπηρεσίες του Γουίλιαμς και της Πινκ είναι πανομοιότυπα ή/και στενά συνδεδεμένα. Ο Γουίλιαμς είναι πιθανό να εμπορεύεται και να προωθεί τα προϊόντα του, μέσω των ίδιων διαύλων εμπορίου και στους ίδιους καταναλωτές με την Πινκ». Οι δικηγόροι του λένε ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το σήμα για ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων «υπηρεσιών προώθησης μάρκετινγκ στον τομέα της μουσικής». Η υπόθεση κατατέθηκε από την εταιρεία της Pink, Lefty Paw Print, η οποία κατέχει πολλές καταχωρίσεις εμπορικών σημάτων στο όνομά της. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει κανένα σχόλιο από τη μεριά του Φάρελ Γουίλιαμς.

Pink Files Legal Action Against Pharrell Williams Over Musician’s Proposed "P. Inc." Trademark

More: https://t.co/ohT5HgHRMD pic.twitter.com/66SVz9EExw

— Rolling Stone (@RollingStone) April 19, 2024