Εμίλ Γαλλία: H νέα θεωρία για τον θάνατο του αγοριού

Στο φως της δημοσιότητας έρχεται μία νέα θεωρία σχετικά με τον θάνατο του μικρού Εμίλ, που έχει συγκλονίσει το τελευταίο διάστημα την Γαλλία. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό κάποιος λύκος μπορεί να κατασπάραξε το αγοράκι. Από προηγούμενες έρευνες, υπήρχαν αναφορές ότι το παιδί φέρει δαγκωματιές, ωστόσο δεν είχε καθοριστεί από τι ζώο είναι. Τώρα, σύμφωνα με την Daily Mail, ο μικρός Εμίλ φέρεται να έχει δαγκωματιές από λύκο. Η ανατριχιαστική θεωρία έρχεται μετά την ανακάλυψη ενός θραύσματος οστού νωρίτερα αυτόν τον μήνα κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε το κρανίο του μικρού Εμίλ το οποίο είχε κατάγματα και ένα σημάδι από δάγκωμα. Από την πλευρά του, ο εισαγγελέας στην υπόθεση, Ζαν Λικ Μπλανσόν, έχει πει ότι άγρια ζώα μπορεί να διέλυσαν τα οστά του μικρού Εμίλ και θα μπορούσαν επίσης, να αποδίδονται σε εκείνα τα «μικρά κατάγματα» και τα «σημάδια από δάγκωμα» στο κρανίο του.

«Το κρανίο του δείχνει σημάδια από δάγκωμα, πιθανώς από ζώο. Τα οστά από μόνα τους δεν μας επιτρέπουν να καταλήξουμε στην αιτία του θανάτου του μικρού αγοριού» είχε τονίσει ο εισαγγελέας. «Οι έρευνες θα διαρκέσουν για όσο χρόνο χρειαστεί», είχε επισημάνει, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο συνταγματάρχης Πιερ-Ιβ Μπαρντί, διοικητής της χωροφυλακής στο Άλπ ντε Οτ Προβάνς. «Πρόκειται για μια πολύ λεπτή, λεπτομερή δουλειά, για αυτόν ακριβώς τον λόγο φέραμε τους καλύτερους, εκείνους που διαθέτουν τη μεγαλύτερη εμπειρία σε διεθνές επίπεδο». «Δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα ανακαλύψουμε την αιτία ή τις συνθήκες του θανάτου», είχε προειδοποιήσει η εκπρόσωπος της χωροφυλακής Μαρί-Λορ Πεζάν, στο ραδιοφωνικό δίκτυο France Info, στις αρχές Απριλίου. To χρονικό της τραγικής υπόθεσης ξεκίνησε με την εξαφάνιση του Εμίλ στις 8 Ιουλίου. Μόλις είχε φθάσει για το καλοκαίρι στο εξοχικό των παππούδων του. Η έρευνα αναμένεται μακρά καθώς είναι «περίπλοκη», είχε δηλώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εισαγγελέας Ζαν Λικ Μπλανσόν.

