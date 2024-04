ΣΥΡΙΖΑ εκλογές για Ευρωβουλή αποτελέσματα: Ποια ονόματα προηγούνται

Ολοκληρώνεται σήμερα Δευτέρα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, μετά την καταμέτρηση των ψήφων, η διαδικασία ανακήρυξης των 35 υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για τη συμμετοχή τους στο ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου. Στις εσωκομματικές κάλπες ψήφισαν πάνω από 63.000 ψηφοφόροι εκ των οποίων οι 57.000 είναι παλιά και νέα μέλη και περίπου 6.000 φίλοι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην Αττική πρώτος αναδεικνύεται ο καθηγητής Νίκος Φαραντούρης. Ψηλά στις προτιμήσεις των εκλογέων βρίσκονται ο πρώην μπασκετμπολίστας Νίκος Παππάς, η ολυμπιονίκης Σοφία Μπεκατώρου, ο ηθοποιός Μάριος Αθανασίου, ο πρώην βουλευτής Γιώργος Τσίπρας, ενώ ακολουθούν ο Βαγγέλης Αντώναρος και ο πανελίστας Δημήτρης Παπανώτας. Στις γυναίκες, εκτός της κ. Μπεκατώρου ψηλά βρίσκονται η Τζένη Αρσένη και η Μυρτώ Κοροβέση. Στην Κεντρική Μακεδονία προηγείται η πρώην εκπρόσωπος Τύπου και πρώην βουλευτής Δώρα Αυγέρη και η Δώρα Τσαμπάζη, χήρα του Ολυμπιανίκη Αλέξανδρου Νικολαΐδη.

Στη Δυτική Μακεδονία προηγείται η πρώην βουλευτής Ολυμπία Τελιγιορίδου, στην Ήπειρο ο πρώην βουλευτής Μάριος Κάτσης και στη Δυτική Ελλάδα ο Παναγιώτης Κουρουμπλής. Η Ελευθερία Γκλέτσου και ο πρώην παίκτης ριάλιτι Νάσος Παπαργυρόπουλος προηγούνται στη Στερεά Ελλάδα, ενώ στην Κρήτη ξεχωρίζει ο εξάδελφος του προέδρου Βασίλης Κασσελάκης.

Το ευρωψηφοδέλτιο αναμένεται να παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση την Παρασκευή. Υπενθυμίζεται πως πέραν των 35 υποψηφίων που αναδείχθηκαν από τις χθεσινές κάλπες, θα συμμετέχουν και οι νυν ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Κ. Αρβανίτης, Έλενα Κουντουρά ενώ πέντε ακόμη υποψηφιότητες, θα επιλεγούν από τον Στ. Κασσελάκη. Υπενθυμίζεται από την Περιφέρεια της Αττικής εκλέγονται 12 υποψήφιοι, από τη λίστα των αποδήμων 2, από την Κεντρική Μακεδονία 4, τη Θεσσαλία 3, τη Δυτική Ελλάδα 3, την Κρήτη 2, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2, την Πελοπόννησο 1 υποψήφιος. Αντίστοιχα 1 υποψήφιος εκλέγεται στη Στερεά Ελλάδα, στο Νότιο Αιγαίο, στην Ήπειρο, στη Δυτική Μακεδονία, στο Ιόνιο και στο Βόρειο Αιγαίο. Συνολικά, θα εκλεγούν 35 υποψήφιοι ευρωβουλευτές.

Το πρόγραμμα Κασσελάκη στις ΗΠΑ

Μετά τη συμμετοχή στη χθεσινή παρέλαση, σήμερα ο κ. Κασσελάκης θα πραγματοποιήσει συνάντηση στις 10:30 π.μ. με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, κ. Ελπιδοφόρο. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ θα πραγματοποιήσει γεύμα εργασίας στις 12:00 μ.μ. με επενδυτικούς και οικονομικούς φορείς. Θα ακολουθήσει συνάντηση με την ηγεσία του πολιτικού κόμματος DSA Νέας Υόρκης στις 17:00 μ.μ., ενώ στις 18:15 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με την Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής. Στις 19:00 μ.μ., ο κ. Κασσελάκης θα συμμετάσχει σε ανοικτή εκδήλωση που διοργανώνεται από τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ΗΠΑ, στο Κεφαλλονίτικο Σπίτι “Κέφαλος”.

Στις 16.4.2024, ο κος Κασσελάκης θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον. Στις 10:15 θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον βουλευτή του Κογκρέσου του Δημοκρατικού Κόμματος, Chris Pappas, ενώ στις 11:00 θα συναντηθεί με τον Διευθυντή Διεθνών Υποθέσεων του οργανισμού American Israeli Public Affairs Committee (AIPAC), Stephen Schneider. Στις 12:00 μ.μ., θα συναντηθεί με το μέλος του Κογκρέσου του Δημοκρατικού Κόμματος, Ro Khanna, ενώ στις 14:30 μ.μ., θα πραγματοποιήσει συνάντηση με την Principal Deputy Assistant Secretary of State for European & Eurasian Affairs του State Department, Πρέσβυ Yuri Kim. Στις 16:30 μ.μ., ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ θα επισκεφθεί τα γραφεία του Center for Strategic & International Studies (CSIS)