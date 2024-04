Αυτοκτονίες σε αξιοθέατο – ΗΠΑ: Ανοίγει ξανά το γιγάντιο έργο «Vessel»

Το τεράστιο αξιοθέατο Vessel που δεσπόζει στη γειτονιά Hudson Yards της Νέας Υόρκης, πρόκειται να επαναλειτουργήσει μέσα στη χρονιά με νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Το γλυπτό ύψους 46 μέτρων, που σχεδιάστηκε από τον Thomas Heatherwick και κατασκευάστηκε με κόστος 260 εκατ. δολαρίων, έκλεισε πριν από τρία χρόνια, αφού τέσσερις άνθρωποι αυτοκτόνησαν πηδώντας από αυτό, σημειώνει ο Guardian. Πριν από το κλείσιμό του, η Related Companies, η εταιρεία που ελέγχει το Hudson Yards (τη μεγαλύτερη ανάπτυξη ακινήτων από ιδιώτη στην ιστορία των ΗΠΑ), είχε ορίσει εισιτήριο εισόδου 10 δολαρίων και έναν κανονισμό που απαιτούσε να μην ανεβαίνουν ασυνόδευτοι οι επισκέπτες στην κατασκευή. Αλλά το σχέδιο αυτό αποδείχθηκε ανεπιτυχές όταν ένα 14χρονο αγόρι πήδηξε στο κενό μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του.

Η πρώτη αυτοκτονία από το The Vessel σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2020. Το γλυπτό έκλεισε την επόμενη χρονιά, αφού δύο άνθρωποι αυτοκτόνησαν μέσα σε ένα μήνα. Όταν άνοιξε ξανά και σημειώθηκε μια τέταρτη αυτοκτονία, η εταιρεία κατηγορήθηκε επειδή διατήρησε τα κιγκλιδώματα στο ύψος του στήθους και δεν τα έκανε ψηλότερα, όπως είχαν ζητήσει ειδικοί στην πρόληψη των αυτοκτονιών.

Η επαναλειτουργία του αξιοθέατου

Αλλά τώρα η Related Companies δήλωσε ότι το The Vessel θα επαναλειτουργήσει αργότερα φέτος με νέα μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου ενός «χαλύβδινου πλέγματος από το δάπεδο μέχρι την οροφή», επέμβαση η οποία θα διατηρήσει τη «μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο». Ο Peter DeSalvo Jr, ο πατέρας του πρώτου νεαρού που πήδηξε από το The Vessel, δήλωσε στους New York Times ότι «όλοι οι θάνατοι, συμπεριλαμβανομένου και του γιου μας, θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν υπήρχαν επαρκείς δικλείδες ασφαλείας».