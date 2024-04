Επίθεση στην Αυστραλία: Άτομο με ψυχικές ασθένειες ο δράστης

Μετά την αιματηρή επίθεση ενός Αυστραλιανού άνδρα σε εμπορικό κέντρο του Σίδνεϊ, το Σάββατο 13 Απριλίου και τη δολοφονία έξι συνολικά ανθρώπων, η αστυνομία ερευνά τα κίνητρα του δράστη, τον οποίο εξουδετέρωσε προκειμένου να τον σταματήσει. Όπως φαίνεται από την ταυτοποίηση των θυμάτων αλλά και των 12 συνολικά τραυματισμένων ανθρώπων που νοσηλεύονται, φαίνεται ότι ο δράστης είχε ως κύριο στόχο γυναίκες. Ο 40χρονος δράστης φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως επιβεβαίωσαν και οι γονείς του, οι οποίοι χαρακτήρισαν «πραγματικά φρικτές» τις ενέργειές του.

«Μου είναι ξεκάθαρο και είναι ξεκάθαρο στους ερευνητές ότι αυτό αποτελεί ένα σημείο ενδιαφέροντος: ο δράστης επικεντρώθηκε στις γυναίκες και απέφυγε τους άνδρες», δήλωσε η Κάρεν Γουέμπ επιθεωρήτρια της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας μιλώντας στον αυστραλιανό κρατικό τηλεοπτικό σταθμό ABC.«Τα βίντεο μιλούν από μόνα τους, έτσι δεν είναι; Σίγουρα αποτελεί βασικό στοιχείο της έρευνας για εμάς», πρόσθεσε. Πέντε από τα έξι θύματα του δράστη είναι γυναίκες, ενώ ο μοναδικός άνδρας που δολοφονήθηκε εργαζόταν στη φύλαξη του εμπορικού κέντρου.

Σύμφωνα με το προφίλ του στο Facebook, πρόκειται για τον 40χρονο Τζόελ Κάουτσι, ο οποίος κατάγεται από την Τουγούμπα, πόλη κοντά στο Μπρίσμπεϊν. Όπως δήλωσαν οι γονείς του, έπασχε από προβλήματα ψυχικής υγείας από την εφηβεία του. Ο Κάουτσι είχε φτάσει στο Σίδνεϊ έναν μήνα πριν και είχε ενοικιάσει μια μικρή αποθήκη όπου είχε βάλει κάποια προσωπικά του αντικείμενα, ανάμεσά τους μία σανίδα του σερφ. Δεν είχε μόνιμη κατοικία, ζούσε σε ένα αυτοκίνητο και σε ξενώνες, ενώ είχε σποραδικά επικοινωνία με την οικογένειά του.

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό κανένα στοιχείο σχετικά με τα κίνητρα της επίθεσης που προκάλεσε το χάος στο εμπορικό κέντρο Γουέστφιλντ, στο προάστιο Μποντάι Τζάνκσιον του Σίδνεϊ το Σάββατο. Όπως τόνισε η Κάρεν Γουέμπ, είναι σημαντικό οι ερευνητές να έχουν χρόνο να λάβουν καταθέσεις από όσους τον γνώριζαν, έτσι ώστε να δημιουργηθεί το προφίλ του. Πολλά μέσα ενημέρωσης αλλά και χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, βιάστηκαν να αποδώσουν την επίθεση σε Ισλαμιστική τρομοκρατική ενέργεια, κάτι που έχει καταρριφθεί, ενώ παράλληλα δεν υπάρχει και το σενάριο της ύπαρξης κάποιου συνεργού.

