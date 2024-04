ΗΠΑ για επίθεση Ιράν στο Ισραήλ: Δεύτερο μήνυμα στην Τεχεράνη

Δεύτερο μήνυμα ότι οι ΗΠΑ θα στηρίξουν την άμυνα του Ισραήλ αλλά δεν θέλουν πόλεμο με το Ιράν έστειλε η Ουάσινγκτον μετά το τηλεφώνημα Μπάιντεν στον Νετανιάχου, αυτή τη φορά δια του υπουργού Άμυνας, Λόιντ Όστιν. Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας σε ανακοίνωσή του το πρωί της Κυριακής κάλεσε το Ιράν να προχωρήσει σε αποκλιμάκωση, προσθέτοντας πως «δεν επιδιώκουμε πόλεμο με το Ιράν, αλλά δεν θα διστάσουμε να δράσουμε για να προστατεύσουμε τις δυνάμεις μας και να υποστηρίξουμε την άμυνα του Ισραήλ».

I spoke to Israeli Minister of Defense Yoav Gallant for a second time today to reiterate ironclad U.S. support for Israel’s defense in light of Iran’s unprecedented attack from Iranian territory. We reviewed the extraordinary defensive measures and strong cooperation undertaken…

