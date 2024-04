Πιγκουινάκια βουτάνε από ψηλά: Πρώτο μπάνιο στον Νότιο Ωκεανό

Εκπληκτικά πλάνα που έδωσε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα το National Geographic δείχνουν δεκάδες πιγκουινάκια να βουτούν γενναία από έναν τεράστιο βράχο ύψους 15 μέτρων για να κολυμπήσουν για πρώτη φορά στα παγωμένα νερά της Ανταρκτικής. Ο βραβευμένος κινηματογραφιστής του National Geographic, Μπέρτι Γκρέγκορι, πέρασε δύο μήνες παρακολουθώντας μια αποικία αυτοκρατορικών πιγκουίνων με 10.000 μέλη στην Ανταρκτική Χερσόνησο, και είχε την τύχη να καταγράψει με τον φακό του την ασυνήθιστη σκηνή, όπως είπε ο ίδιος στην εκπομπη «Good Morning America».

«Όταν οι νεοσσοί κάνουν την πρώτη τους βουτιά συνήθως πηδούν στη θάλασσα από πάγο περίπου μισού μέτρου. Παρατηρήσαμε ότι πολλοί νεοσσοί προσπερνούσαν εκείνα τα σημεία για να πάνε κάπου αλλού. Έτσι χρησιμοποίησα το drone για να δω τι ακριβώς συνέβαινε και συνειδητοποίησα ότι συγκεντρώνονταν στην άκρη ενός τεράστιου γκρεμού ύψους 15 μέτρων. Έπειτα άρχισαν να πηδούν ένα-ένα για να κάνουν το πρωτο τους μπάνιο στον Νότιο Ωκεανό» είπε ο Γκρέγκορι περιγράφοντας την υπέροχη σκηνή.

Στο βίντεο που ανήρτησε στο YouTube το National Geographic εμφανίζονται τα πιγκουινάκια να πλησιάζουν διστακτικά το χείλος του γκρεμού. Ξαφνικά, ένα από αυτά πηδάει στο κενό και πέφτει στο νερό με έναν παφλασμό. Λίγη ώρα αργότερα εμφανίζεται να κολυμπάει σώο και αβλαβές. Το παράδειγμά του ακολουθούν και άλλοι νεοσσοί, βουτώντας από ψηλά για να απολαύσουν το πρώτο τους μπάνιο. Ο Γκρέγκορι εξήγησε ότι ο ίδιος αισθανόταν νευρικότητα βλέποντας τη σκηνή, αφού στο νερό επέπλεαν μεγάλα κομμάτια πάγου και η σύγκρουση με αυτά «θα ήταν σαν να πέφτεις πάνω σε τσιμέντο». Ωστόσο, όπως λέει, τα πιγκουινάκια έβγαιναν αμέσως στην επιφάνεια κολυμπώντας, παρότι δεν το είχαν ξανακάνει στη ζωή τους.

Σύμφωνα με τη New York Post, το εκπληκτικό υλικό του Γκρέγκορι που δείχνει για πρώτη φορά νεοσσούς πιγκουίνους να κάνουν… cliff diving θα συμπεριληφθεί στο ντοκιμαντέρ «Secrets of the Penguins» που θα κάνει πρεμιέρα την Ημέρα της Γης (22 Απριλίου) του 2025.

These baby penguins are taking the plunge! 🐧@NatGeoTV is releasing this footage of baby penguins cliff-diving for the first time as part of the amazing Earth Month content found on @DisneyPlus. @morgannorwood has more. pic.twitter.com/DUQ2jRBqo7

— Good Morning America (@GMA) April 11, 2024