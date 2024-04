Ισπανία απεργία: Οι πολίτες αντιστέκονται κατά του μαζικού τουρισμού

Απεργία πείνας απροσδιόριστης διάρκειας ξεκίνησαν χθες (11/04) ακτιβιστές στην Τενερίφη της Ισπανίας διαμαρτυρόμενοι για τον μαζικό τουρισμό, που, όπως λένε, καταστρέφει τα Κανάρια Νησιά. Σχεδόν 12 υποστηρικτές μιας πιο βιώσιμης μορφής τουρισμού ξεκίνησαν τη διαμαρτυρία που οργάνωσε η «Canarias Se Agota» («Τα Κανάρια Νησιά Εξαντλήθηκαν»), μαζί με μια τεράστια ανθρώπινη αλυσίδα ακτιβιστών και κατοίκων, ενώ σχεδιάζουν νέες κινητοποιήσεις και πορείες στις 20 Απριλίου στην Τενερίφη, στο Λανζαρότε, στη Λα Πάλμα και στο Γκραν Κανάρια. Οι απεργοί πείνας ζητούν από τις ισπανικές αρχές να αλλάξουν το τουριστικό μοντέλο για να προστατευθεί η Τενερίφη από τις αρνητικές επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού, όπως είναι η ρύπανση της θάλασσας, το κυκλοφοριακό κομφούζιο και η έλλειψη φθηνών κατοικιών για τους ντόπιους.

Ειδικότερα, οι τιμές των ενοικίων έχουν εκτοξευτεί στα ύψη, όπως και σε άλλα ισπανικά νησιά, όπου κάτοικοι κοιμούνται πλέον στα αυτοκίνητά τους. Παράλληλα, απαιτούν να μπει φρένο σε δύο τουριστικά πρότζεκτ: το ένα αφορά στην ανέγερση στη Λα Τεχίτα -μια από τις τελευταίες παρθένες παραλίες του ισπανικού νησιού- ενός πεντάστερου ξενοδοχείου δυναμικότητας 800 κλινών, και το άλλο αφορά στην κατασκευή με βελγικά κεφάλαια του ξενοδοχείου Cuna del Alma και 3.600 παραθεριστικών κατοικιών στο Ελ Πουερτίτο, στη νότια Τενερίφη. Οι ακτιβιστές καταγγέλλουν ότι τα δύο αυτά πρότζεκτ θα καταστρέψουν μεγάλα τμήματα οικοσυστήματος, που φιλοξενεί απειλούμενα και προστατευόμενα είδη.

