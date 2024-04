Μέγεθος πέους ανά χώρα: Ποιοι είναι οι προικισμένοι, τι γίνεται στην Ελλάδα

Οι άνδρες στον Ισημερινό μπορούν να… καμαρώνουν για το μέγεθός τους, αφού φέρονται να διαθέτουν τα μεγαλύτερα κατά μέσον όρο στον κόσμο πέη σε στύση, ενώ στο άλλο άκρο της σχετικής λίστας βρίσκονται οι άνδρες στην Καμπότζη. Σύμφωνα με το worlddata.info, το μέγεθος των ανδρικών μορίων στον Ισημερινό φτάνει τη μεζούρα στα εντυπωσιακά 17,6 εκατοστά, ενώ στην Καμπότζη το μέσο μήκος του πέους αγγίζει τα 10 εκατοστά. Οι Έλληνες φιγουράρουν στην 64η θέση της λίστας, με μέσο όρο 13,30 εκατοστών, μπροστά από Ρωσία (13,21), Νότια Κορέα, Αρμενία, Βρετανία, Κίνα, Τουρκία (12,99) και αρκετές ακόμη χώρες.

On this dark day don't ask me how I came across this but ladies have a laugh and friendly advice avoid Cambodia https://t.co/BLgTqYM6zN

— No Ceasefire until #BringThemAllHome (@EBluemountain1) April 7, 2024